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Наемник из США назвал ошибкой поездку на Украину

Наемник из США заявил, что не приехал бы на Украину, если бы знал, что там происходит
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и теперь находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда.

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«Я приехал, не осознавая, у меня не было полной информации. Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде», — сказал Дрюке журналистам в среду, 29 июня.

Американский наемник призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Ранее в среду стало известно о том, что из Лисичанска за прошедшую ночь в район города Северска сбежало порядка 74 иностранных наемников. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что в городе расположена техника.

Ранее в этот же день Виталий Киселев указал на то, что базирующейся в Северске украинской группировкой руководят американские наемники. Они диктуют им, «куда и как передвигаться».

28 июня Киселев заявил, что иностранные наемники, пойманные в ЛНР, не получат статуса военнопленных. Военные республики поймали в Лисичанске 12 наемников разных национальностей, уточнил он.

В общей сложности под Лисичанском уничтожено более 1 тыс. украинских военных, в плен попали в том числе офицеры.

28 июня российские военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) зашли в Лисичанск. Впоследствии в пригороде они ликвидировали крупный отряд сил специальных операций (ССО) Украины — до 200 человек. Выживших взяли в плен.

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщил, что прошлой ночью несколько колонн украинских националистов попытались покинуть Лисичанск. Однако часть из них уничтожили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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