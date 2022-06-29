Американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) и теперь находящийся в плену на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда.

«Я приехал, не осознавая, у меня не было полной информации. Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде», — сказал Дрюке журналистам в среду, 29 июня.

Американский наемник призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Ранее в среду стало известно о том, что из Лисичанска за прошедшую ночь в район города Северска сбежало порядка 74 иностранных наемников. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что в городе расположена техника.

Ранее в этот же день Виталий Киселев указал на то, что базирующейся в Северске украинской группировкой руководят американские наемники. Они диктуют им, «куда и как передвигаться».

28 июня Киселев заявил, что иностранные наемники, пойманные в ЛНР, не получат статуса военнопленных. Военные республики поймали в Лисичанске 12 наемников разных национальностей, уточнил он.

В общей сложности под Лисичанском уничтожено более 1 тыс. украинских военных, в плен попали в том числе офицеры.

28 июня российские военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) зашли в Лисичанск. Впоследствии в пригороде они ликвидировали крупный отряд сил специальных операций (ССО) Украины — до 200 человек. Выживших взяли в плен.

В этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник также сообщил, что прошлой ночью несколько колонн украинских националистов попытались покинуть Лисичанск. Однако часть из них уничтожили.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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