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МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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МИД Британии вызвал российского посла за разъяснениями по поводу смерти британского наемника Пола Ури. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

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Как утверждает глава британского МИДа Лиз Трасс, умерший в Донецкой Народной Республике (ДНР) Ури занимался гуманитарной работой и не был наемником.

15 июля уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти находившегося в плену Ури. По ее словам, он умер 10 июля из-за хронических заболеваний и стресса. Она заверила, что пленному оказывалась необходимая медицинская помощь.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины и теперь находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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