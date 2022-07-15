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В ДНР заявили об отсутствии обращений Лондона по поводу скончавшегося наемника

МИД ДНР: Лондон не обращался к республике по поводу скончавшегося наемника
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hesther Ng
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Лондон официально не обращался к Донецкой Народной Республике (ДНР) по поводу скончавшегося наемника Пола Ури. Об этом 15 июля заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

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«Что касается каких-либо официальных обращений по поводу этого наемника или каких-либо иных наемников Великобритании, их не было и их нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Никоноровой, Ури не был комбатантом, он участвовал в вербовочной работе и являлся наемником. Она также ответила на слова Лондона о том, что умерший якобы занимался гуманитарной деятельностью в Донбассе.

«Что можно сказать, если по отношению к такой деятельности употребляют термин «гуманитарная»? Здесь, видимо, надо совсем как-то менять представление официальных властей Британии, что же на самом деле является гуманитарным. И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей», — сказала дипломат.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти находившегося в плену Ури. По ее словам, он умер 10 июля из-за хронических заболеваний и стресса. Она заверила, что пленному оказывалась необходимая медицинская помощь.

Затем министерство иностранных дел Великобритании обратилось к российским властям в связи со смертью британского гражданина. В ведомстве также отметили, что поддерживают контакт с украинскими властями и семьей погибшего.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные тюремные сроки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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