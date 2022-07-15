Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР), умер от хронических болезней. Об этом 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой омбудсмена ДНР.

Морозова отметила, что власти Великобритании и международные организации знали о пленении Ури, но никакой реакции от них не поступало.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные тюремные сроки.

В конце июня американский наемник Александр Дрюке, воевавший на стороне вооруженных сил Украины и теперь находящийся в плену на территории ДНР, рассказал, что не обладал полной информацией и, если бы знал, что на самом деле происходит на Украине, не приехал бы туда. Американец призвал тех, кто хочет присоединиться к украинским войскам, «не повторять его ошибок», а также лучше изучить информацию о конфликте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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