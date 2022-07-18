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Трасс заявила о готовности поговорить с президентом РФ на полях G20

Трасс заявила, что встретится с Путиным на G20 в случае избрания на пост премьера Британии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра страны. Видео дебатов опубликовало издание The Independent 17 июля.

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«Я была готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова. И я готова поговорить с Путиным и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. То есть я поеду туда и вызову его на разговор», — сказала она.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Среди них экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИДа Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт 16 июля заявила, что возглавит усилия Запада против России в случае избрания на пост.

21 июня министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

Кроме того, 15 июля Трасс возложила на Россию ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой Народной Республике, который скончался из-за ряда хронических заболеваний.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

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