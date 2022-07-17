Кандидат на пост премьера Британии пообещала бороться с Россией

Кандидат в премьер-министры Великобритании Пенни Мордонт 16 июля заявила в статье для газеты The Telegraph, что возглавит усилия Запада против России в случае избрания на пост.

«[Спецоперация России по защите Донбасса] потрясла мир. Ну а нас еще и воодушевило. Как премьер-министр я возглавлю реакцию Запада на эту [операцию] и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном итоге добились свободы», — написала она.

Мордонт позитивно оценила политику бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поддержке киевского режима и пообещала продолжать его курс.

Она заверила, что продолжит координировать антироссийские санкции вместе с США и странами Европы.

Также Мордонт указала в качестве основных задач Великобритании в поддержке Украины — расширение программ обучения украинских солдат, ввод оперативной группы Королевского флота в Черное море для «управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Черного моря», проведение информационных операций против РФ и «повышение внутренней устойчивости» Украины.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов. Среди них экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

21 июня министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении России до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

Кроме того, 15 июля Трасс возложила на Россию ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в Донецкой Народной Республике (ДНР), который скончался из-за ряда хронических заболеваний.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля после того, как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.