РФ предварительно информировала Индонезию о намерении Путина посетить саммит G20

Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МИД России.

«Предварительно уведомили Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — сказано в сообщении.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией, как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. По ее словам, лидеры обсудят темы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Мероприятие пройдет в Индонезии 15–16 ноября.