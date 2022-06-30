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Формат участия России в G20 будет определен после анализа ситуации

Песков: формат участия России в G20 будет определен после анализа ситуации
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Фото: ТАСС/EPA/Mast Irham
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Россия остается участником «Большой двадцатки» (G20) и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации. Об этом 30 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Россия принимает участие в саммите, но как мы это сделаем — это решим после того, как проанализируем ситуацию. Еще есть время», — сказал он журналистам.

Ранее в четверг Песков заявил, что вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии анализируется. Он также прокомментировал призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не бойкотировать саммит в случае визита Путина, адресованный коллегам. Как указал Песков, «Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений, удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию».

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отмечал, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «Большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.

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