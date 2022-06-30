В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 июня заявил, что вопрос участия президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии анализируется.

Так Песков прокомментировал призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не бойкотировать саммит в случае визита Путина, адресованный коллегам.

«Господин Борис Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений, удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию. <…> Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение как страна-член «двадцатки». Этот вопрос анализируется, решение будет принято в должное время», — сказал он.

Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина накануне, 29 июня. Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если президент России приедет лично.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отметил, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала не бойкотировать саммит, если в нем будет принимать участие российский лидер.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Позднее, 29 апреля, президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.