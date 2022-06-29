Джонсон призвал коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит «большой двадцатки» (G20) в Индонезии в случае, если его посетит российский президент Владимир Путин.

«Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды», — цитирует Джонсона агентство Bloomberg.

Британский премьер также добавил, что будет искренне изумлен, если Путин приедет лично.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо отправил приглашения на саммит главам государств, входящих в G20, в том числе и российскому лидеру Владимиру Путину, который его принял.

В этот раз дискуссии вокруг 17-го по счету саммита G20 омрачились антироссийской риторикой со стороны коллективного Запада на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса. Помимо этого, начали звучать призывы бойкотировать мероприятие в случае, если в нем будет принимать участие Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что реакция западных стран на участие российского лидера в мероприятии не должна торпедировать работу G20.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала не бойкотировать саммит, если в нем будет принимать участие президент России.

После того как тема с бойкотированием саммита G20 немного утихла, начали появляться предположения о том, что Путин не будет участвовать в мероприятии офлайн. В частности, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили возможность очного участия президента РФ.

Однако помощник российского лидера Юрий Ушаков в ответ напомнил главе итальянского правительства о том, что участие политиков в саммите «большой двадцатки» определяет вовсе не Драги.

Ранее уже появлялась информация о том, что США препятствуют участию Путина на саммите. Так, согласно источникам агентства Bloomberg, Вашингтон оказывал давление на Индонезию с требованием не допустить российского лидера к участию во встрече G20.