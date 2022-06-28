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Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20

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Фото: REUTERS/Mario Draghi
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Власти Индонезии, в том числе и глава государства Джоко Видодо, исключили возможность очного присутствия президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Что касается президента Путина на «двадцатке», президент Индонезии исключил это категорически, (российский лидер. — Ред.) не приедет», — заявил Драги на пресс-конференции по завершении саммита G7 на юге Германии.

27 июня помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал участие Москвы в саммите лидеров G20 в ноябре 2022 года — Путин принял приглашение, отправленное самой Индонезией. О факте получения Видодо рассказал еще 29 апреля.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ. Она выразила надежду, что на мероприятии участники смогут высказать российскому лидеру свои позиции. Кроме того, глава организации считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

29 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября.

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