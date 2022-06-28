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Ушаков оценил слова исключившего личное присутствие Путина на G20 Драги

Ушаков: участие Путина в G20 определяет не Драги
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Фото: Global Look press/Du Xiaoyi
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Россия исходит из того, что в Кремль поступило приглашение президенту РФ Владимиру Путину на саммит «большой двадцатки». Об этом заявил 28 июня помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя слова премьера Италии Марио Драги о том, что личное присутствие Путина на саммите исключается.

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Участие политиков в мероприятии определяет не Драги, подчеркнул Ушаков. «Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]», — сказал он.

Ранее в этот день Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд Путина на саммит G20 в Индонезии. «Может состояться удаленное выступление, посмотрим», — сказал итальянский премьер.

Ушаков накануне отметил, что Путин получил приглашение от президента Индонезии на участие в очном формате в саммите G20 и принял его.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Она поделилась мнением, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

В Государственной думе подобные призывы политиков прозвали попыткой завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций.

29 апреля президент Индонезии рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

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