В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского на саммите G20

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока нет. Об этом во вторник, 9 августа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре.

«Мы можем де-факто охарактеризовать ситуацию, которая есть сейчас. Сейчас предпосылок нет», — сказал Песков журналистам.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Би-би-си сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

Сам Зеленский говорил, что его присутствие на саммите будет зависеть от состава участников. При этом он подтвердил, что получил приглашение на встречу «Большой двадцатки».

В апреле власти Индонезии сообщили, что пригласили президента России на саммит, однако против этого выступали США. Позднее, в конце июня, президент Индонезии во время официального визита в Москву передал Путину послание от Зеленского и выразил свою готовность наладить общение между лидерами России и Украины.

Между тем, как сказал 20 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о формате участия Путина в саммите будет принято непосредственно перед поездкой.

Саммит G20 — встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Мероприятие запланировано на 15–16 ноября, оно пройдет на острове Бали.