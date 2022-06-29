Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20

Украинский лидер Владимир Зеленский 29 июня заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации в его стране.

Ранее в этот день президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где передал Зеленскому приглашение лично принять участие в саммите «большой двадцатки».

«Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите группы 20 и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита», — сказал Зеленский на брифинге.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не интересует, будет ли президент Украины присутствовать на площадке саммита G20. Он отметил, что Зеленский «рад вписаться» в любой формат, и сейчас без него «нигде не обходится».

Днем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия примет участие в саммите лидеров G20.

26 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Она выразила надежду, что на мероприятии участники смогут высказать российскому лидеру свои позиции. Кроме того, глава организации считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

В апреле президент Индонезии сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также стало известно, что аналогичное приглашение было сделано и президенту Украины, несмотря на то что его страна не входит в G20.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.