Индонезия готова провести встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20. Об этом 10 августа сообщил посол республики в Москве Хосе Таварес.

«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии Джоко Видодо президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «двадцатки» на Бали, то, конечно, для организации встречи будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», — цитирует Тавареса ТАСС.

9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МИД России.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.