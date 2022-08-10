Реклама
Прямой эфир
Мир
Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
Спорт
Боксер Гассиев будет болеть за Усика в его поединке-реванше с Джошуа
Политика
В Совфеде оценили вероятность запрета на въезд в страны ЕС для россиян
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии единой позиции по визам для россиян
Происшествия
В Москве на «Автозаводской» загорелся «Леруа Мерлен»
Мир
Десятки километров побережья Ирана загрязнены нефтепродуктами
Мир
Правительство Молдавии поручило разобраться с вредителями в овощах для России
Мир
На рассмотрение ЕС внесли вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Авто
Toyota заявила о неготовности электрифицировать свой пикап Tundra
Экономика
Инфляция в США замедлилась впервые с апреля
Мир
Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
Общество
Обязательную страховку могут ввести для посетителей парков аттракционов

Индонезия готова провести встречу Путина и Зеленского на саммите G20

0
Фото: REUTERS/Sonny Tumbelaka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индонезия заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20. Об этом 10 августа сообщил посол республики в Москве Хосе Таварес.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

«Приглашения давно были переданы президентом Индонезии Джоко Видодо президентам России и Украины. Если они примут участие в саммите «двадцатки» на Бали, то, конечно, для организации встречи будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», — цитирует Тавареса ТАСС.

9 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МИД России.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается участником «большой двадцатки» и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». Представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент Джо Байден отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022