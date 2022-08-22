СМИ назвали дату и время оглашения нового премьер-министра Британии

Имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14.30 мск. Об этом 22 августа сообщил Sky News со ссылкой на письмо сопредседателя партии Эндрю Стивенсона.

«Я рад подтвердить, что результаты выборов будут объявлены в 12.30 (14.30 мск. — Ред.) в понедельник, 5 сентября», — сказано в сообщении.

Борьбу за пост главы правительства ведут министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В заключительном раунде победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Голосование пройдет по почте, а результаты объявят 5 сентября с возобновлением работы парламента после летнего перерыва.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.