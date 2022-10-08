Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Так глава Франции прокомментировал слова президента США Джо Байдена о существующей угрозе «ядерного армагеддона», пишет британское издание Daily Mail 7 октября.

«Я всегда отказывался от политики фикции. В частности, это касается и разговоров о ядерном оружии», — подчеркнул он.

Макрон также напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

Ранее в среду Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, обвинив в угрозе Россию.

6 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

В этот же день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России никогда не было планов угрожать ядерным оружием.

Также в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

Ранее, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.