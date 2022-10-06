Ракетная ревизия: РФ и США значительно продвинулись в переговорах по СНВ-3

РФ и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ . Там уточнили, что готовится очная встреча представителей двух стран, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора, но США фактически блокируют возможности инспекций своими санкциями — РФ ожидает, что Штаты урегулируют ситуацию «на взаимоприемлемой основе». В американском посольстве в Москве «Известиям» заявили, что «ждут возобновления инспекций» , но не уточнили сроки и место возможных переговоров. Опрошенные «Известиями» эксперты считают: сейчас главное препятствие — санкции США, которые мешают российским пилотам проводить инспекции . Но отменить их администрации Джо Байдена могут помешать его политические оппоненты.

Ядерный прогресс

29 сентября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила: Россия изучает возможность проведения очной встречи представителей РФ и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сейчас это единственный договор в сфере контроля над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Он истекает в феврале 2026 года.

В последний раз представители РФ и США встречались очно для обсуждения стратегической безопасности в январе 2022-го. Но главной темой тогда был вопрос о гарантиях безопасности — Москва направила свои предложения еще в декабре прошлого года, ожидая ответа от США и ЕС.

Как заявили «Известиям» в МИД РФ, взаимодействие между Россией и США по выполнению положений СНВ-3 «проводится в целом в стандартном, фактически повседневном режиме» . «Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора», — подчеркнули в ведомстве.

Ракетная ревизия_1 Учебный пуск баллистической ракеты ракетного комплекса «Ярс» Фото: Global Look Press/MOD Russia

Там уточнили: РФ и США рассматривают вопрос о возобновлении инспекций, предусмотренных СНВ-3 , «по соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению договора в этой части его контрольного механизма».

— Речь идет прежде всего о двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. В настоящий момент изучаются возможности для проведения ее очередной очной сессии. В рамках комиссии продолжается и дистанционное обсуждение того, какие организационные и технические проблемы необходимо решить. Часть из них удалось снять, по другим — значительно продвинуться . Но ряд существенных сложностей сохраняется, — отметили в министерстве.

Среди таких сложностей там назвали ковидную ситуацию и связанные с ней вопросы, которые по-прежнему «требуют окончательного урегулирования».

— С другой стороны, на фоне происходящего сейчас в наших отношениях с западными странами выявились дополнительные проблемные моменты. Это отсутствие по их вине нормального авиасообщения, а значит, возможности пролета российских самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных государств. Появились визовые проблемы при транзите, трудности с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций и так далее . Всё это фактически блокирует наши возможности для беспрепятственного осуществления инспекций на территории США, как это предусмотрено договором, — констатировали в МИД России.

Страны Запада, включая США, закрыли свое воздушное пространство для всех типов самолетов из РФ 2 марта этого года в ответ на начало российской СВО. Москва также закрыла небо для самолетов 36 стран, включая весь Евросоюз, США и другие государства.

Ракетная ревизия_2 Стратегический бомбардировщик Ту-160 на аэродроме Энгельса Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ситуация, когда американские инспекторы могут попасть в Россию, а их российские коллеги в США — нет, «создает для американской стороны односторонние преимущества» , пояснили в МИДе.

— Эти вопросы были нами поставлены. Они могут и должны решаться на взаимоприемлемой основе. Ключевой момент — необходимость обеспечить функционирование верификационного механизма ДСНВ в строгом соответствии с принципами равноправия и паритета, согласовать и зафиксировать соответствующие параметры . После этого можно будет говорить о возобновлении инспекционной деятельности, — заключили в министерстве.

8 августа РФ уведомила Вашингтон о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекций по СНВ-3 из-за санкций США. «Подобных препятствий для приезда американских инспекторов в Россию нет», — уточнили в ведомстве.

В ответ официальный представитель Госдепа Нед Прайс 16 августа заявил, что санкции «полностью совместимы» с СНВ-3 и «не мешают российским инспекторам проводить договорные инспекции в США» .

По текущему соглашению, РФ и США могут ежегодно проводить до 18 инспекций объектов стратегического ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что другая сторона соблюдает ограничения договора. Но этот пункт фактически не выполняется уже два года.

Исключить из санкций не так просто

США также ждут возобновления инспекций, заявили «Известиям» в американском посольстве в Москве . Это станет «первым шагом» к тому, чтобы начать дискуссию о новом договоре в сфере контроля над вооружениями — он должен заменить СНВ-3, истекающий через четыре года. Автоматически продлевать текущий договор уже нельзя, один раз его уже пролонгировали в 2010-м.

— США на протяжении десятилетий методично и ответственно работали над предотвращением гонки ядерных вооружений и обеспечением стабильности и предсказуемости в ядерных вопросах. Государства, обладающие ядерным оружием, несут эту ответственность, — подчеркнули в посольстве. — Соединенные Штаты готовы работать с Россией в двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ для решения вопросов реализации . Мы не будем обсуждать эти вопросы публично.

Ракетная ревизия_3 Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении, дислоцирующемся в Калужской области Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На вопрос «Известий», есть ли с точки зрения США прогресс в переговорах и когда состоится очная встреча делегатов двух стран, в посольстве не ответили.

24 сентября замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон и Москва начали консультации для восстановления инспекций по СНВ-3. В те же дни ее визави с российской стороны, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал: «Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном по этому договору».

Пока ни одна из сторон не раскрывала деталей предстоящих очных переговоров . Как пояснил «Известиям» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, диалог по СНВ продвигается, поскольку «это единственный вопрос, в решении которого Вашингтон заинтересован» больше, чем российская сторона .

— Это видно и по тому, как быстро [президент Джо] Байден начал решать вопрос с переговорами о продлении договора сразу после прихода к власти. США не бросают сферу контроля над вооружениями без внимания, этот трек для них крайне важен . Прогресс на этом направлении не значит, что всё остальное в отношениях РФ и США стабилизируется, просто это другая сфера, — уточнил эксперт.

Взгляды РФ и США, если судить по публичным заявлениям лидеров обеих стран, в этой области действительно совпадают.

Так, на X конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в августе 2022 года Владимир Путин в послании к участникам конференции заявил: Россией «полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений». Российский лидер добавил: «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

Ракетная ревизия_4 Военнослужащие Северного флота на борту атомной подводной лодки проекта 671РТМК «Щука» Б-138 «Обнинск» в порту Североморска Фото: РИА Новости/Павел Львов

Президент США Джо Байден, также обращаясь у участникам конференции, отметил, что «даже в разгар холодной войны США и СССР смогли работать вместе, чтобы выполнить нашу общую ответственность в сфере обеспечения стратегической стабильности. Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ, когда срок его действия истечет в 2026 году».

Старший научный сотрудник Венского Центра изучения проблем разоружения и нераспространения Николай Соков‎ считает, что обе стороны — и США, и РФ — выразили заинтересованность в возобновлении инспекций, «так что в принципе это должно произойти». Но на пути могут встать политические препоны : дадут ли нынешней администрации Штатов ввести исключения из санкций.

— Ситуация такова, что технические вопросы становятся политическими, поэтому предсказать трудно, тем более что детали неизвестны. То есть в принципе в договоре всё содержится и на первый взгляд инспекции можно возобновлять, но есть детали, которые во время переговоров просто никто не мог представить, значит, надо согласовывать. Пусть не отменять санкции — это нереально, — но даже делать из них исключения. Есть внутриполитические проблемы в США — как будут восприняты такие исключения. Но это, думается, можно решить, — пояснил эксперт «Известиям».

При этом, отметил он, «всегда есть соблазн сыграть в политику — вместо поиска компромисса занять жесткую позицию и обвинить другую сторону» в срыве переговоров.

На ситуацию влияет также то, что в ноябре в США предстоят промежуточные выборы в конгресс, что мешает Байдену делать какие-либо шаги навстречу России .