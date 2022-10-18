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Посол России в Венгрии ответил на слова о «скором конце Украины»

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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Посол России в Венгрии Евгений Станиславов 18 октября прокомментировал заявление посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, заявившего, что в случае прекращения боевых действий «Украину ожидает скорый конец», заявив, что в случае развития подобных событий будет закончен одноименный американский проект.

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По словам дипломата, он обратил внимание на заявление посла США в Венгрии Дэвида Прессмана, обеспокоенного судьбой Украины в случае прекращения боев.

«Могу успокоить господина посла: в этом случае конец придет не Украине, а американскому проекту под таким названием», — отметил российский посол в Twitter.

14 октября замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. По его словам, из подобного поведения Вашингтона вытекает «патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов».

Именно в этом заключается основная причина нынешнего кризиса вокруг Украины, подчеркнул дипломат.

11 октября он напомнил о том, что Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные меры в отношении стран Запада на фоне роста их вовлеченности в конфликт на Украине. Он также указал на опасность неконтролируемой эскалации.

Днем ранее президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы противовоздушной обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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