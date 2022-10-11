МИД России призвал США и НАТО осознать опасность неконтролируемой эскалации

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации. Об этом 11 октября он заявил в беседе с «РИА Новости».

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — отметил он.

Рябков также добавил, что западные страны всё активнее вовлекаются в помощь киевскому режиму, предоставляя вооружение, разведданные, помогая в разработке планов атаки и обучая украинских военных, что вызывает сожаления Москвы.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — резюмировал он.

Ранее, 10 октября, президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Кроме того, президент США осудил ракетные удары РФ.

В этот же день Байден отметил, что страны Запада будут усиливать давление на РФ, вводя новые санкции, а также продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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