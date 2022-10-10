Байден осудил удары РФ по объектам Украины

Коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Об этом сообщил 10 октября президент США Джо Байден в связи с нанесением Россией массированного удара по стратегическим объектам Украины.

«Нынешние атаки [России] лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять [плечом к плечу] с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию <...>», — указано в заявлении американского лидера.

При этом Байден настаивает, что Россия должна отвечать за свои действия, и отмечает, что США настроены на то, чтобы привлекать президента РФ Владимира Путина и всю Россию к ответственности. В связи с этим США «предоставят поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу, пообещал президент Соединенных Штатов.

Ранее в понедельник официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что последние крупномасштабные ракетные удары России по городам Украины являются неприемлемой эскалацией конфликта. Дюжаррик указал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко потрясен новыми ударами Вооруженных сил России по территории Украины.

Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Также ударам подверглись объекты военного управления и энергетики. Он обратил внимание, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В этот же день сообщалось, что пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории фиксируются частичные отключения. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

Ранее, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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