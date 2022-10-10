В Киеве приостановлено движение поездов метро на всех линиях

Движение поездов киевского метро приостановлено на всех линиях. Подземные станции метрополитена работают как укрытия, сообщили в понедельник, 10 октября, в Киевской областной военной администрации.

«Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Telegram-канала администрации.

В пресс-службе Киевского метрополитена заявили, что также временно закрыт пересадочный узел «Театральная» – «Золотые ворота». В этот же день мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в центре Киева. Сообщалось, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. По словам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, один из взрывов зафиксирован возле штаба радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Раздались взрывы утром в понедельник и в других украинских городах. Среди них Днепр, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Харьков.