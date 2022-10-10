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Премьер Украины заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов

Премьер Украины Шмыгаль: в регионах и Киеве повреждены 11 инфраструктурных объектов
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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Одиннадцать важных объектов инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве. Об этом 10 октября заявил в Telegram-канале украинский премьер Денис Шмыгаль.

Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное

«По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве», — написал он.

По данным Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

Утром в понедельник взрывы прогремели в крупных городах Украины. В столице страны Киеве произошло порядка четырех взрывов. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы.

Огнем охвачена киевская теплоэлектростанция, сообщали очевидцы. Движение метрополитена в Киеве приостановлено.

По некоторым данным, без света остались ряд районов Львова и Тернополя на западе Украины. В некоторых городах нет водоснабжения, также наблюдаются перебои в работе интернета. В Харькове метро приостановило работу.

Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Одессе и других городах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране. Также он объявил о воздушной тревоге.

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