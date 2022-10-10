Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В городах Украины 10 октября прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. По всей стране объявлена воздушная тревога. «Известия» собрали все, что известно к настоящему моменту.
Взрывы в Киеве 10 октября: последствия, жертвы
По предварительным данным, в Киеве утром произошло три или четыре взрыва. Как уточнил экс-депутат Верховной рады Илья Кива, одной из целей стал штаб радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Также появилась информация об ударе рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе города.
Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. На отснятых ими кадрах можно увидеть клубы черного дыма, распространяющиеся по территории и за ее пределами.
Один из взрывов даже попал в эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. В кадре видно, как на заднем плане съемки происходит взрыв. Корреспондент поспешил закончить репортаж и выйти из кадра.
Движение метрополитена в Киеве приостановлено. Граждане укрываются от опасности на станциях. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры.
Движение наземного транспорта также прекращено. «Украинские железные дороги» уведомили пассажиров о повреждении контактной сети и, как следствие, задержке поездов.
На места взрывов выехали сотрудники специальных служб, обстоятельства произошедшего выясняется. Количество погибших и пострадавших пока не уточнялось.
На видео попали последствия взрывов в Днепре.
Взрывы в Харькове 10 октября: последствия, жертвы
Удары по инфраструктуре Харькова лишили части жителей водоснабжения. Кроме того, город полностью обесточен. Как объяснил градоначальник Игорь Терехов, взрыв повредил объект энергетической системы. Прекращено движение на всех линиях метрополитена.
О пострадавших и погибших пока не известно.
Взрывы во Львове 10 октября: последствия, жертвы
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях энергетической инфраструктуре региона. Число погибших и раненых не приводится.