Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное

В городах Украины 10 октября прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. По всей стране объявлена воздушная тревога. «Известия» собрали все, что известно к настоящему моменту.

Взрывы в Киеве 10 октября: последствия, жертвы

По предварительным данным, в Киеве утром произошло три или четыре взрыва. Как уточнил экс-депутат Верховной рады Илья Кива, одной из целей стал штаб радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Также появилась информация об ударе рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе города.

Очевидцы сообщают, что огнем охвачена киевская теплоэлектростанция. На отснятых ими кадрах можно увидеть клубы черного дыма, распространяющиеся по территории и за ее пределами.

Один из взрывов даже попал в эфир британской радиовещательной корпорации Би-би-си. В кадре видно, как на заднем плане съемки происходит взрыв. Корреспондент поспешил закончить репортаж и выйти из кадра.

Движение метрополитена в Киеве приостановлено. Граждане укрываются от опасности на станциях. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры.

Движение наземного транспорта также прекращено. «Украинские железные дороги» уведомили пассажиров о повреждении контактной сети и, как следствие, задержке поездов.

На места взрывов выехали сотрудники специальных служб, обстоятельства произошедшего выясняется. Количество погибших и пострадавших пока не уточнялось.

На видео попали последствия взрывов в Днепре.

Взрывы в Харькове 10 октября: последствия, жертвы

Удары по инфраструктуре Харькова лишили части жителей водоснабжения. Кроме того, город полностью обесточен. Как объяснил градоначальник Игорь Терехов, взрыв повредил объект энергетической системы. Прекращено движение на всех линиях метрополитена.

О пострадавших и погибших пока не известно.

Взрывы во Львове 10 октября: последствия, жертвы

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях энергетической инфраструктуре региона. Число погибших и раненых не приводится.