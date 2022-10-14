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«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»

Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане. Глава государства говорил о приблизительных сроках окончания мобилизации, будущем Украины и последствиях столкновения России и НАТО. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».

О мобилизации в России

Частичная мобилизация, объявленная в России, завершится через две недели. Из необходимых 300 тысяч человек уже мобилизовано 222 тысячи. Дополнительного призыва в стране проводить не планируется, также не поступало никаких дополнительных предложений по мобилизации от Минобороны.

Об отсутствии сожалений

Все, что происходит сегодня — мягко говоря, неприятно. Но все, что происходит, так или иначе произошло бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Мы все делаем правильно.

О существовании Украины как государства

Мы не ставили перед собой задачи по уничтожению Украины. Сможет существовать конечно.

О массированных ударах

Сейчас нет задачи массированных ударов, сейчас другие задачи стоят. Пока, а там видно будет.

О действиях властей Германии

Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае Германии. И они должны сами решить, что для них важнее — союзнические обязательства или обязательств перед своим народом. В данном случае, во главу угла поставлены союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса. Я считаю, что это ошибка.

О зерновой сделке и терактах

Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку, пока такой информации нет.

О поражении Украины и НАТО

Что такое поражение — каждый может понимать это по-разному. Крым — это поражение или что? Но в любом случае введение войск в прямое столкновение с российской армией может привести к глобальной катастрофе. Надеемся, что у той стороны хватит разума, чтобы подобных шагов не предпринимать.

Об отмене культуры

Попытки отменить российскую культуру — бред и чушь. Мы не должны вести себя таким же образом. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму. У нас и в голове нет такого, чтобы запретить украинские язык и культуру. Во многих семьях любят украинскую культуру и украинские песни. Мы не должны уподоблять тем, кто отменяет какую бы то ни было культуру. Культура вообще ни при чём.

Об угрозах

Не только на европейском континенте много угроз, но и в азиатском.

О сотрудничестве с Азией

Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в Мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией. Для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, мы развиваем ряд проектов, интересных для нас тоже, с другими партнерами. Все это вместе объединить —крайне важно, интересно и своевременно.

О возможности переговоров с Байденом

Надо спросить его, готов ли он проводить переговоры. Я пока такой необходимости не вижу.

О переговорах с Киевом

Если Киев созреет до переговоров, то будут востребованы посреднические усилия всех заинтересованных стран.

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