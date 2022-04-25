В чужом — отечественный: как Черчесов стал чемпионом Венгрии

Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» Станислава Черчесова 24 апреля в будапештском дерби переиграл «Уйпешт» (2:1) и обеспечил себе чемпионский титул. За четыре тура до финиша идущая второй «Варда» отстает на 12 очков, Черчесова и компанию она уже не обойдет — даже в случае равенства очков лидер останется выше по дополнительным показателям. Как Черчесову покорился второй иностранный чемпионат и сможет ли он в ближайшее время обойти одного из самых успешных тренеров клуба последних лет — Сергея Реброва — в материале «Известий».

Неправильные слова

В июне 2021 года сборная России провалилась на Евро — команда под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и не смогла выйти в 1/8 финала. Болельщики восприняли тот результат болезненно, а еще больший резонанс вызвала пространная пресс-конференция главного тренера, на которой он с трудом отбивался от острых вопросов и сравнивал себя с полевым командиром. Уже 8 июля Черчесов был отправлен в отставку, а его место позже занял Валерий Карпин.

Больше пяти месяцев Станислав Саламович оставался без работы. За это время в СМИ появлялись разные потенциальные варианты его трудоустройства: «Спартак», сборная Польши, турецкий «Бешикташ». В итоге Черчесов в конце декабря подписал контракт с «Ференцварошем» — самым титулованным венгерским клубом. «Фради», как называют этот клуб на родине, слабо провел первую половину сезона. На момент назначения Черчесова команда шла первой, но отрыв от ближайшего преследователя был мизерным. А «Ференцварош», побеждавший в трех предыдущих чемпионатах с огромным преимуществом, не привык к таким проблемам , поэтому и уволил в декабре австрийца Петера Штегера. На его место и пришел Черчесов.

Цель у российского тренера была одна — не допустить потери гегемонии. Приходить по ходу сезона всегда сложно, но в высшей лиге Венгрии, как и в РПЛ, зимой наступила пауза. Черчесов взялся за перестройку команды и сразу ввел правила, знакомые всем российским болельщикам. Главное — он запретил игрокам произносить слово «проблема». Все тренировки российский специалист проводит на английском, так как у «Ференцвароша» в составе чрезвычайно широкий спектр национальностей. Зимой клуб приобрел еще четырех иностранных новичков, так что усиление Черчесов получил. По качеству и стоимости футболистов «Ференцварош» далеко впереди всех конкурентов , но тренеру нужно было найти нужный баланс.

— Когда у тебя в составе двадцать иностранцев из четырнадцати стран, надо найти правильный баланс в руководстве ими — как убедить, как не перегнуть, как заинтересовать, — рассказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу». — Да просто банально подобрать язык общения — у нас и на немецком ребята говорят, и на английском, и на французском, и на испанском.

Еще до официального дебюта российского тренера у него возникли серьезные трудности. В январе в «Ференцвароше» произошла вспышка коронавируса, переболел в том числе и Черчесов. Из-за ковида команда отказалась от сбора в Испании, так что подготовка к возобновлению сезона вышла скомканной. Кроме того, в январе «Ференцварош» делегировал сразу трех футболистов на Кубок африканских наций.

— Были ли у меня сомнения? «Сомнения» — неправильное слово, потому что у нас в лиге достойные соперники, — продолжил 58-летний специалист. — Другое дело, что каждая тренировка, каждый день проходили в напряге, поскольку постоянно требовалось принимать правильные решения. Много вопросов наваливалось: болезни, травмы ... К тому же это тот случай, когда команда и тренер должны были быстро найти общий язык. А тут то тренера нет — семь суток на больничном провел, то команды, где люди по пятнадцать пропускали. Словом, непросто пришлось, но штабу и футболистам все-таки удалось найти золотую середину, позволившую «Ференцварошу» взять трофей.

Взять Кубок

Первый официальный матч в Венгрии Черчесов проиграл «Пушкаш Академи», главному конкуренту в борьбе за золото. Только во второй встрече под руководством нового тренера «Ференцварош» победил, а в третьей команда дома крупно уступила «Пакшу» — 0:3. После той игры команда потеряла первое место, а Черчесов был явно раздражен . У тренера брали интервью для ТВ на немецком языке, которым он владеет в совершенстве, но Станислав Саламович наигранно нахмурился и ответил на английском, что не понимает вопроса.

Черчесов подчеркивал, что в первые два месяца у него в распоряжении не было всего состава. Ковид и Кубок Африки не позволяли тренерскому штабу полноценно работать, поэтому команда и плохо стартовала. Впрочем, основные конкуренты «Фради», «Пушкаш Академи» и «Кишварда», оказались неспособны выдерживать чемпионский темп, а команда Черчесова совсем перестала проигрывать после тех 0:3.

С 9 февраля «Ференцварош» почти не оступается. За этот период команда в чемпионате трижды сыграла вничью и одержала семь побед. Помимо этого, бело-зеленые прошли трех соперников в Кубке Венгрии и 11 мая сыграют в финале с тем самым «Пакшем», который разгромил команду Черчесова в феврале.

Когда вся команда была в сборе, она начала добиваться результата. У «Ференцвароша» действительно самый представительный состав, который заслуженно побеждал в трех предыдущих сезонах. Черчесов довел серию побед до четырех, и снова триумф получился досрочным — «Ференцварош» оказался недосягаем для конкурентов за четыре тура до финиша. А Станислав Саламович во второй раз в карьере выиграл золото зарубежного чемпионата — первый раз он сделал это с польской «Легией» в сезоне-2015/16.

— Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом, — сказал «Известиям» лучший тренер России (2000, 2007), олимпийский чемпион Гаджи Гаджиев. — Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места. Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи.