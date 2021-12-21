Венгерский вираж: что ждет Черчесова в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов 20 декабря официально возглавил венгерский «Ференцварош». Это не первый зарубежный клуб в карьере отечественного специалиста: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок. На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков. При этом провалилась в Лиге Европы, заняв последнее место в своей группе. Это стало причиной отставки предшественника Черчесова австрийца Петера Штегера.

Возвращение славных традиций

«Ференцварош» — флагман венгерского футбола. Клуб из Будапешта 32 раза становился чемпионом страны и 23 раза завоевывал национальный кубок, доходил до финала Кубка УЕФА-1975 и выигрывал Кубок Ярмарок-1964/65. Правда, в начале 2000-х команда была грани исчезновения. Из-за финансовых проблем «Ференцварош» был переведен в низший дивизион.

В элиту удалось вернуться к 110-му дню рождения клуба уже при английских владельцах, однако те, погасив все долги, посчитали футбольный бизнес в Венгрии непрактичным и продали «Ференцварош» за символическую сумму в €1.

В 2011-м клуб начал писать новую историю, а его президентом стал известный политик Габор Кубатов. В прошлом году портал деловых и финансовых новостей Napi.hu включил его в число десяти самых влиятельных людей Венгрии. При Кубатове клуб вернул себе успехи на внутренней арене, но новому владельцу хотелось и европейского признания.

Оно пришло после прихода на тренерский мостик знаменитого украинского форварда Сергея Реброва. К трем чемпионским титулам он добавил участие в Лиге Европы, где «Ференцварош» опередил обыгранный в Москве ЦСКА (1:0), и впервые за 25 лет прорвался в групповой этап Лиги чемпионов. Да, там удалось набрать только одно очко в матче с киевским «Динамо», однако и проигранные встречи с «Барселоной» и «Ювентусом» остались в памяти надолго. В Турине венгры даже открыли счет, но в итоге достойно уступили.

После такой красивой истории казалось, что Реброва и «Ференцварош» ждет долгая и счастливая совместная жизнь, но за несколько месяцев до окончания прошлого сезона тренер сообщил о своей отставке, несмотря на действовавший еще год контракт. Как уверял президент клуба, для него это стало полной неожиданностью. Тренер же заявил, что перед приглашением новых игроков его мнение не было услышано. Когда в команду привезли футболистов, на которых Ребров не дал добро, то сразу написал заявление об уходе.

А амбиции клуба никуда не делись. Отсюда разочарование работой австрийца Петера Штегера. Под его началом «Ференцварош» оступился на пороге Лиги чемпионов, хотя в ответном матче с «Янг Бойз» вел в счете. В национальном первенстве, несмотря на лидерство, уйти в отрыв не удалось, а в Лиге Европы победа над «Байером» с Андреем Луневым в воротах мало кого утешила после пяти поражений и потери шансов даже на место в Лиге конференций.

Продажа игроков

От Станислава Черчесова будут ждать совсем других результатов и уровня работы, о целях которой президент клуба рассказывал в интервью Origo. Кубатов не строит воздушных замков, обозначив в качестве ориентиров стабильно играющих в еврокубках представителей Восточной Европы — пражскую «Славию», загребское и киевское «Динамо», а также хочет, чтобы футбол стал бизнесом и обеспечивал стабильный бюджет.

— Основная цель заключалась в том, чтобы продавать одного игрока каждый год. Мы знаем, что многие скауты следят за лучшими командами Венгрии, поэтому для «Ференцвароша» важно стабильно занимать первое место и успешно выступать в еврокубках, — рассказал венгерским СМИ Габор Кубатов.

Хотя и сейчас клуб не разбрасывается деньгами. Например, хавбека сборной Боснии Мухамеда Бешича после его ухода из «Эвертона», а также вернувшегося с Ближнего Востока опытного немца Марко Марина подписали на правах свободных агентов. В целом же нынешний состав — настоящий интернационал, где есть игроки различных сборных. Защитник Блажич недавно играл за Словению против российской команды в отборе на ЧМ-2022. На Евро-2020 выступали венгр Ботка, украинец Зубков и словенец Мак, чьи возможности хорошо известны со времен «Зенита». Стабильно вызывается в сборную Албании лучший снайпер «Ференцвароша» Узуни. Словом, качественных и талантливых игроков хватает, а насколько удастся реализовать их потенциал и вывести команду на новый уровень, покажет работа Черчесова.

— Переход в «Ференцварош» — правильное решение Черчесова, — сказал «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Во-первых, команда — лидер своего чемпионата, есть стабильность. Во-вторых, этот клуб постоянный участник еврокубков. На данный момент очень много плюсов. Ясно, что чемпионат венгерский, это не топ-5, но он конкурентноспособный. Плюс команда из Будапешта, шикарный город и столица. Выбор прекрасный. Мы знаем, что, если человек оказался в национальной сборной, это уже плюс на дальнейшую карьеру. У нас были уже такие примеры. Ты в команде можешь тренировать, и тебя никто знать не знает. Сейчас назови команды из Италии и Германии, никто не скажет, кто их тренирует. Сборная всегда на виду, и я уверен, что чемпионат мира сыграл свою роль. У Черчесова есть имя. «Ференцварош» может стать ступенькой перед переходом в более топовый клуб.

А вот бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела не так оптимистично смотрит на перспективы новой команды Станислава Черчесова.

— «Ференцварош» — самый большой клуб Венгрии, но с этим составом сложно будет чего добиться в Европе, — заметил чешский специалист. — Если честно, я не верю, что Черчесов добьется в Венгрии [успеха]. Он хороший тренер, но все решают футболисты, которые есть в твоем распоряжении. В любом случае хочу пожелать ему удачи.

До «Ференцвароша» Черчесов тренировал сборную России (2016-2021) . Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, но заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.