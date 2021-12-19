«Лунев доказал, что спокойно может заменить Градецки»

Переход российского вратаря Андрея Лунева в немецкий «Байер» минувшим летом стал одним из самых резонансных отечественных трансферов последних лет. Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» оказался в одном из сильнейших клубов чемпионата Германии, который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов. Пока 30-летнему голкиперу не удается вытеснить из состава многолетнего первого номера «Байера» финского вратаря Лукаша Градецки. Но в декабре наконец Лунев дебютировал за леверкузенский клуб в Лиге Европы. «Аспириновые» проиграли полурезервным составом в гостях со счетом 0:1 венгерскому «Ференцварошу» в ничего не решавшем матче заключительного тура группового этапа («Байер» к тому моменту обеспечил себе первое место в группе), а к Андрею не было претензий по поводу пропущенного гола.

К переезду в Германию Лунев готовился с тренером вратарей петербургского любительского клуба «Алмаз-Антей» Евгением Понятовским, который в интервью «Известиям» рассказал, чем отличается стиль игры голкиперов в России и Европе, а также оценил дебют Андрея в «Байере».

— Насколько давно вы сотрудничаете с Андреем и как началась ваша совместная работа?

— С Андрюхой мы уже год знакомы, с момента зимнего перерыва в прошлом чемпионате России. Когда была пауза, он просто поддерживать форму приходил. Общаемся до сих пор. Я ему иногда помогаю разобрать какие-то игры, если у него есть вопросы. Анализируем, как можно было действовать.

— Летом вы тоже работали вместе?

— Да, когда у него закончился контракт с «Зенитом» и не было клуба, а «Байер» в качестве возможного варианта только появился, мы неделю тренировались, готовились. Я ему помогал адаптироваться под их стиль, потому что они играют в интересный европейский футбол. Мы пытались отрабатывать действия во время острых передач. Билд-ап называется.

— Можете рассказать, в чем конкретно ему пришлось меняться, какие элементы ему объясняли, когда он готовился переходить в Европу? И много ли матчей того же «Байера» пересмотрели?

— Матчи именно «Байера» особо не пересматривал, но я знал, как Лукаш Градецки играет. И хотя у них тогда другой тренер был, они всё равно пытались через Градецки больше действовать. Большая часть Европы, процентов 80, пытаются так играть. И моя задача была Андрюхе эти нюансы объяснить.

Самая главная проблема — как и куда открываться, как располагать свой корпус, в какой момент отдавать, а в какой момент, наоборот, получить мяч и не торопиться, придержать, дождаться открывания. Если вы посмотрите недавний матч «Байера» с «Ференцварошем», где Лунев дебютировал, он получает мяч, но не сразу отдает, а немного ждет. В каких-то ситуациях, когда игроки «Байера» предлагают себя, Андрей отдает. А в каких-то он ждет-ждет-ждет, происходит открывание, и тогда он отдает. У них там уже классный выход один был, когда Андрей разрезал первую линию, двух нападающих. Центральный полузащитник получил, развернул. И второй передачей доставил мяч уже на край. То есть за две передачи оказались у штрафной площади соперника. В этом и есть смысл. В какой момент нужно отдавать коротко, а в какой необходима длинная передача. Там нет такого, что ты должен всегда бить или всегда отдавать коротко.

— По тому, что вы увидели в этом матче с «Ференцварошем», это всё работало? Можно сказать, что Андрей уже вписался в игру «Байера»?

— Это всё работало. И еще: статистика говорит, что венгерский клуб нанес ноль ударов в створ, кроме одного, когда забил. Но, если посмотрите момент на третьей минуте, то Лунев там спас. Защитник хотел отдать назад и сделал это неудачно. Нападающий «Ференцвароша» должен был выходить один в один. И Андрей вовремя пошел на выход, не застрял. В хорошей позиции оказался и побежал страховать. Игрок венгерской команды попытался его опрокинуть, и мяч улетел. То есть это такой момент: чуть-чуть застрянь, и могли уже на третьей минуте проигрывать. Но этого не случилось. А что касается игры ногами, то все изложенные мной нюансы Андрей в игре использовал. Я посчитал: у него было 15 передач обостряющих, из них несколько длинных, но только две длинные оказались неточными. И это я не считаю розыгрыши у ворот. А 15 обостряющих передач — по европейским меркам, это хорошо для вратаря.

— Насколько вратарю в 30 лет тяжело перестраиваться?

— Это индивидуально. Андрюхе было сложно. Сколько нужно времени, не скажу. Кому-то понадобится месяц, кому-то — пять месяцев. Много от чего зависит, от разных нюансов, которых мы не знаем, не находясь внутри команды.

— В России кто-то играет в европейском ключе?

— Даже во второй лиге так пытаются играть некоторые команды. В РПЛ так стараются действовать «Крылья Советов». Все три вратаря в «Крыльях», я уверен, ищут такие варианты. В ФНЛ есть такие команды. Просто это не так сильно освещают. «Краснодар-2» так играл, «Велес» пытался при Куликове (Артем Куликов, бывший главный тренер команд ФНЛ-1 «Краснодар-2» и «Велес», в декабре возглавил волгоградский «Ротор». — «Известия»).

— Вы привели в пример «Краснодар-2». А их первая команда с Матвеем Сафоновым в воротах так играет?

— Отчасти. Насколько я помню, при Игоре Шалимове «Краснодар» пытался так играть. Но Сафонов, что интересно, и в сборной пытался такие вещи делать, если посмотреть ту же игру с хорватами. Все говорят, как он в одном из эпизодов соперника обыграл, но на самом деле Матвей просто в пространство вошел. Кажется, что это большой риск, а на самом деле никакого риска, если он это умеет делать и тренирует. А передачи какие раздавал! Особенно если учесть то ужасное поле, на котором пришлось играть.

— Там был даже такой заброс, когда он чуть было Головина не вывел один на один.

— Да-да. Он выходил очень высоко. Для некоторых из нас это удивительно. Но не для Европы. Они давно так играют.

— В чем, на ваш взгляд, разница между Градецки и Луневым? В чем Андрей уступает Лукашу и в чем его превосходит?

— Сейчас самый главный плюс у Градецки — это опыт. Он долго варится в таком футболе. Плюс у него большой кредит доверия. В некоторых ситуациях он очень здорово один в один играет. И еще игра ногами. Он это здорово делает, потому что у него большой опыт. У Андрея игра на линии в какой-то степени лучше. И левая нога сильнее.

— Какими вы видите перспективы Лунева в «Байере»? Он может вытеснить Градецки или, если Лукаш не уйдет в другой клуб или не получит травму, шансов нет?

— Сложно сказать. С моей точки зрения будет немножко предвзято об этом судить. Понятно, я за Андрюху болею, потому что с ним долго работаю. Но в игре с «Ференцварошем» он доказал, что может играть на таком уровне и в таком клубе. И спокойно может заменить Градецки. Считаю, не будет разницы. Единственная проблема в том, что у него нет тонуса. Если он будет в тонусе, то со временем без проблем сможет заменить Градецки и играть на таком же уровне. Если будет расти дальше, будет еще лучше. Он сам понимает, что ему во многом надо прибавлять. Он за этим туда и поехал — чтобы пахать и доказывать свое мастерство на этом уровне.

— Если судить по общению с ним, он психологически адаптировался к жизни в Германии и к местному тренировочному процессу?

— Думаю, да. Пять месяцев там, уже адаптировался. Бытовые проблемы решены. А с футбольными ему тренер вратарей помогает. И там очень хороший главный тренер (Херардо Сеоане. — «Известия»). Есть какие-то моменты в упражнениях, которые ему в новинку, и приходится привыкать. Но, уверен, он привыкнет быстро.