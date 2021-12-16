Реваншистское построение: почему Россия не смогла обыграть Норвегию

Национальная команда России 15 декабря проиграла Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира по гандболу — 28:34. Норвежки прошли в полуфинал турнира, где встретятся с хозяйками соревнований — испанками. В этом году сборные России и Норвегии уже встречались — в полуфинале на Олимпийских играх в Токио. Тогда россиянки победили со счетом 27:26. В этот раз наши многолетние конкуренты взяли полноценный реванш, но российскую молодую команду вряд ли стоит критиковать за это поражение.

Не везет и не вывозит

Главный тренер нашей команды Людмила Бодниева внесла серьезные изменения в стартовый состав по сравнению с матчем против француженок. Тренер вратарей Михаил Измайлов предпочел Полину Каплину Анастасии Лагиной, по краям Ольгу Фомину и Юлию Маркову заменили Юлия Манагарова и Полина Горшкова, на месте разыгрывающей Карина Сабирова уступила место Ярославе Фроловой. Сохранили свои места только полусредние — Елена Михайличенко и Антонина Скоробогатченко, а также линейная Анастасия Илларионова. Но продержаться на равных новому составу удалось недолго — всего лишь до счета 2:2. Первый мяч с семиметровой отметки дали забить Михайличенко, чтобы та почувствовала уверенность, но роль лидера 20-летний игрок ЦСКА пока не вывозит. Всё впереди.

Проблемы начались с «обреза» Фроловой, чей пас норвежки перехватили и впервые вышли вперед — 2:3. Счет 2:5 в конце седьмой минуты наши девушки еще оказались способны довести до 5:6 в конце десятой, когда та же Михайличенко мощным броском через руки соперниц забила второй из двух своих мячей в первом тайме, — но на этом наша погоня закончилась. Меньшинство, 5:9, замена Каплиной на Лагину, три промаха Екатерины Ильиной с игры, минус пять на 21-й минуте, 60% точности наших бросков против 87% норвежских, замены двух наших вратарей туда-обратно без какого-либо эффекта.

Когда на 24-й минуте одна из главных норвежских звезд Мёрк сделала счет 16:10, впервые доведя преимущество своей команды до шести мячей, показалось, что дело идет к разгрому. За 15 минут, то есть полтайма, россиянки забили всего один мяч. Ситуацию немного нормализовали Ильина, дважды реализовавшая пенальти, и Горшкова, отличившаяся в быстром прорыве.

Но нам еще и не везло: в одном из эпизодов норвежки вроде бы не реализовали пенальти, но от штанги мяч отскочил к бившей, и распишитесь — минус пять. А на последней минуте тайма Горшкова после перехвата выскакивала один на один с вратарем, и попади она — минус три к перерыву давали бы более весомые надежды. Но голкипер себя обыграть не дала.

В целом Лагина с Каплиной играли на турнире хорошо, но это был не их день. Или по крайней мере, не их первый тайм. Норвегия по его итогам реализовала 83% бросков, а мы — лишь 68%. И четыре мяча отставания к перерыву были, конечно, еще не катастрофой, но и оптимизма внушали маловато.

Расстояние надежды

Российской команде во что бы то ни стало нужно было, чтобы вратари начали отражать мячи. Но даже когда однажды Лагина это сделала, после ее паса мяч попал в ногу партнерше и перешел к норвежкам. Второй ее сейв, пас на прорыв Таженовой — и вот уже минус два. Появилась надежда. Освежили игру крайние Фомина и Маркова, почти или вообще не задействованные до перерыва. По два мяча обеих крайних помогли россиянкам вернуться в игру.

И как же жаль, что прилично игравшая в первом тайме Скоробогатченко на девятой минуте упустила возможность сократить отставание до одного мяча, попав не слишком подготовленным броском в перекладину! Очень быстро всё вернулось к минус четыре, а после сейва голкипера соперников, отразившего бросок Ольги Щербак и очередной контратаки, к 12-й минуте разрыв вновь достиг шести мячей.

Это был тот самый упущенный шанс, который в подобных матчах бывает один: пересдача такого экзамена невозможна. За три минуты всё было кончено. Лидера, который вдохновил бы нашу команду на то, чтобы снова ожить, у нас не оказалось. Последний лучик надежды мелькнул на 22-й минуте, когда Ильина выходила на ударную позицию при минус пять, но попала в перекладину.

Конечно, о таком разгроме, как в четвертьфинале ЧМ-2017, когда на проигрыш в полуфинале Рио норвежки ответили уничтожением нашей сборной 34:17, сейчас не было и речи. Но и на расстояние надежды мы так и не подобрались. Даже когда лучше стали играть вратари, почему-то всё очень плохо было с подборами. Норвегия новой сборной России оказалась не по зубам.

— Ключевой момент был при счете 20:22, когда мы смогли до одного сократить, в дальнейшем всё развалилось, — отметила после матча Юлия Манагарова. — Можно ли было с ними бороться? Они ничего нового не показали. Мы не выполнили установку тренера, потому что нам сказали, что они очень много играют через линейного. Наша основная задача была обойти линейного и играть в контратаку, мы этого не сделали. За это и получили. Плюс были нелепые ошибки. Если со сборной Камеруна мы можем исправить свои оплошности, то такие команды, как Норвегия, не прощают глупых ошибок. Мы были ужасны в атаке, не были агрессивны.

Впрочем, и выход в четвертьфинал ЧМ вполне неплохой результат. Не будем забывать, что в этом составе было всего несколько игроков, которые выступали на Олимпиаде в Токио – 2020.