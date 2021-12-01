Полуфинальные титры: сможет ли сборная России выполнить задачу на ЧМ

Прошло всего три с половиной месяца с того момента, как российские гандболистки во второй раз подряд сыграли в финале Олимпийских игр и привезли из Токио серебро. Уже 1 декабря в Испании стартует чемпионат мира, который пройдет в четырех городах — Лирия, Кастельон, Гранольерс и Торревьеха. Там наша команда сыграет с новым тренером и заметно обновленным составом. Цель сборной Людмилы Бодниевой — добраться до полуфинала.

Женская рука

С одной стороны, сборная России едет в Испанию одним из фаворитов. Мы только-только заняли второе место на Играх, национальной федерацией перед командой поставлена цель — выход в полуфинал. Но не всё так однозначно. Ведь на этот турнир, по сути, отправилась совершенно новая сборная России. После Токио не был продлен контракт с Алексеем Алексеевым, и национальную команду впервые возглавила женщина — двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева. А в составе на ЧМ-2021 много новых лиц. По разным причинам вы не найдете в списке таких признанных лидеров прежнего созыва, как Анна Вяхирева, Полина Ведехина, Анна Сень, Полина Кузнецова, Анна Седойкина, Ксения Макеева и Дарья Дмитриева.

— Конечно, буду следить за матчами, — рассказала «Известиям» олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. — Я, хоть и взяла паузу в карьере, по ходу сезона смотрела все игры сборной. Могу сказать, что на трибуне мне точно сложнее находиться, чем на площадке — там у тебя есть цель и волнения меньше. Будет очень интересно, потому что времени на подготовку у сборной было немного — пара дней сборов в Новогорске и турнир в Бергене, три матча на котором пролетели как один миг.

Также Дмитриева, которая долгие годы была капитаном сборной, высказалась о переменах в сборной после Олимпиады.

— Команда сейчас вообще совершенно другая — очень много девчонок, которые дебютируют на крупных международных турнирах, — продолжила она. — И впервые у нас в сборной России главным тренером работает женщина. Пожалуй, это даже вносит спокойствие. Знаю от девчонок, что Людмила Валерьевна всё объясняет, доносит. Наверное, потому что сама играла и знает, как воплотить свои планы на площадке. У нее стиль руководства не такой энергичный, как у Евгения Васильевича Трефилова (смеется).

Команда нового созыва пока успела провести всего два официальных матча, уверенно победив в отборе на Евро-2022 Швейцарию и Литву. А перед ЧМ россиянки уступили на выезде в товарищеской встрече Германии, затем сыграли на турнире в Норвегии. Там команда Бодниевой взяла верх над хозяйками и командой Южной Кореи, а также проиграла действующим чемпионкам мира из Нидерландов.

— Говорить, что команда уже играет в совершенно другой гандбол, я бы не стал, — сказал «Известиям» известный телекомментатор, член исполкома ФГР Сергей Приголовкин. — Но то, что она показала неплохую игру на турнире в Норвегии, тоже факт, и это вселяет оптимизм. Опираясь на это, можно сказать, что поставленная задача — попадание в полуфинал, сборной по плечу.

Широта турнира

Нынешнее мировое первенство станет первым, на котором количество участников увеличено с 24 сборных до 32 и изменился формат. Теперь на предварительном этапе будет восемь групп по четыре команды, и в основной раунд пройдут по трое лучших из каждого квартета. Наши соперники по первой стадии не самые серьезные — 3 декабря россиянки начнут встречей с Камеруном, затем сыграют против Польши и Сербии.

— Основные претенденты на победу известны — прежде всего это Норвегия и Франция, — продолжил Сергей Приголовкин. — Состав и у тех и у других боевой. Новый регламент? Плохо, что буквально в последний момент изменили формулу стыков, и мы в основном раунде попадаем на группу А: с Францией, Черногорией, Словенией и Анголой. А должны были выходить на более слабые команды. Кстати, обычно послеолимпийским турниром был чемпионат Европы, а на этот раз в силу изменений в календаре это будет чемпионат мира. На мой взгляд, это нам даже на руку. На ЧМ всегда есть матчи, в которых еще можно наиграть состав, адаптироваться, что сборной России сейчас просто необходимо. На Евро же сразу попадаешь в мясорубку, где проходных матчей просто нет.

На этот раз «мясорубка» начнется на втором групповом этапе, где и соперники будут на порядок серьезней, а в плей-офф из шести команд попадают только две. При этом результаты первого раунда идут в зачет, так что три победы в трех первых матчах будут очень кстати.

— Понятно, что Бодниевой пока сложно, времени у нее было мало, — напомнил Сергей Приголовкин. — Но какие-то проблески уже видны даже по этому небольшому количеству игр. Особенно по последней, с Норвегией. Появилась определенная надежность в защите, особенно в центре. Понравилось, как команда сыграла тактически с соперником, который любит бежать и действовать в высоком темпе — нам удалось навязать норвежкам свою игру и нивелировать их преимущества. И молодые вратари, Настя Лагина и Полина Каплина, не ударили в грязь лицом. И можно уже сказать, что у этой сборной есть лидер — Елена Михайличенко, хотя она и много пропустила из-за травмы.

Учитывая щадящий календарь на старте, можно с уверенностью предполагать, что в основном раунде нас ждет суперматч Россия–Франция. Повторение олимпийского финала. К которому лучше подойти без поражений. Остальные соперницы зубастые, но нам вполне по силам. А дальше уже плей-офф, где загадывать бессмысленно. Но можно сказать точно, что нас ждут три недели первоклассного гандбола и ярких матчей с участием сборной России.