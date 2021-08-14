Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ в ближайшие дни
Мир
Минобороны Британии сообщило об эвакуации граждан из Афганистана
Спорт
Тайсон Дижон победил Тарасова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Происшествия
В Москве горел доходный дом Афремова 1906 года постройки
Спорт
Бой Хлебникова и Вильданова закончился ничьей
Общество
Июль 2021-го оказался самым жарким в истории наблюдений
Мир
В Турции водитель на угнанной машине скорой помощи наехал на пешеходов
Мир
В США задержали проникшего на военную базу вооруженного мужчину
Мир
Президент Латвии призвал мигрантов просить убежище в Белоруссии

«Пройден тяжелый путь, длившийся несколько лет»

Гандболистка сборной России Екатерина Ильина — о серебре Олимпиады в Токио и возвращении после травмы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женская сборная России по гандболу второй раз подряд вышла в финал Олимпийских игр. В 2016 году она взяла золото в Рио-де-Жанейро, а на прошлой неделе завоевала серебряные медали в Токио. После возвращения команды с остальными олимпийцами из Японии интервью «Известиям» дала гандболистка национальной сборной Екатерина Ильина. Он была одним из главных творцов триумфа в Рио, а на недавнюю Олимпиаду попала, вернувшись на свой уровень после травмы и полуторагодичного простоя. Спортсменка рассказала о сложностях игры без флага и гимна и восстановлении после повреждения.

— Для вас эта Олимпиада насколько значительно отличалась от прошлой?

— Эта Олимпиада на самом деле была сложной. Скажу честно и не буду скрывать, было непросто. Потому что было много ограничений, начиная с того, что мы поехали в Токио без гимна и без флага. Для нас это всё было очень напряженным. Поэтому испытываем особые чувства, что при всех этих сложностях вернулись домой с наградами, с серебряными медалями. Могу сказать только слова благодарности всем, кто нас поддерживал, кто за нас переживал, и кто был с нами рядом.

— Каково вам было пройти пятилетний цикл между двумя Олимпиадами с учетом тех травм, которые вы перенесли и которые вынудили вас прерывать карьеру?

— Для меня это был сложный путь, потому что я завершала карьеру по ходу прошедшего цикла. Точнее, приостанавливала ее из-за травмы. И, слава Богу, я восстановилась. Прошло полтора года, и я вернулась в большой спорт. Мне удалось снова играть в сборной. Я безумно рада и счастлива этому. Пройден тяжелый путь, длившийся несколько лет. Могу только порадоваться, что после такой сложной драмы вернулась, попала в сборную и сыграла на Олимпиаде, причем завоевала там медаль.

— Перенос Олимпиады в Токио на год из-за пандемии помог вам?

— Не знаю. Очень сложный вопрос, на самом деле. В любом случае да. Так как я возвращалась и у меня было совсем мало времени для того, чтобы набрать форму. В моем случае перенос был хорошим моментом, сыграл хорошую роль. Появился еще один год, чтобы восстановиться и набрать форму. За счет этого я играла и доиграла до финала Олимпиады.

— На золотой Олимпиаде в Рио вы были едва ли не главной звездой сборной России. Сейчас не обидно было оказаться несколько в тени Анны Вяхиревой или Анны Седойкиной?

— Считаю, что мы отдали все силы на этой Олимпиаде. Каждая из нас отдала все эмоции для того, чтобы порадовать болельщиков. Где-то могли сыграть лучше, но мне кажется, что все отдали себя без остатка в Токио.

— В Рио команду привел к триумфу легендарный Евгений Трефилов. Два года назад он покинул пост главного тренера по состоянию здоровья и стал первым вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР). В Токио он был консультантом при нынешнем главном тренере Алексее Алексееве. Насколько отличается игра в Рио непосредственно под руководством Евгения Трефилова и игра в Токио, когда он не был на скамейке, но находился на трибунах?

— Сейчас очень сложно ответить. Мы только закончили Олимпиаду и вернулись из Токио. Нужно переварить всё, что было. Может быть, потом дам вам интервью и расскажу, как всё было. Пока трудно объяснить события — слишком много эмоций сохраняется после Олимпиады. Надо восстановиться и осмыслить произошедшее, прежде чем отвечать на такие вопросы.

— Уже нацелены попасть на следующую Олимпиаду?

— Пока не могу ответить.

Справка «Известий»

Екатерина Ильина родилась 7 марта 1991 года в Тольятти. Воспитанница местного гандбола, за основной состав тольяттинской «Лады» дебютировала в феврале 2009 года. К этому моменту становилась чемпионкой мира среди юниоров 2008 года. С июля 2009 по май 2013 года выступала за краснодарскую «Кубань».

В 2010 году выиграла серебро молодежного чемпионата мира. В 2013 году вернулась в «Ладу», с которой через год выиграла Кубок Европейской конфедерации гандбола (ЕГФ) и заняла второе место в чемпионате России. Сразу после этого перешла в «Ростов-Дон», за который играла четыре сезона, выиграв с ним три золота чемпионата России и Кубок ЕГФ 2017 года. В 2016 году завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

3 июня 2018 года в Астрахани после отборочного матча чемпионата Европы против Австрии объявила, что из-за травм приостанавливает карьеру. Вернулась в гандбол в октябре 2019 года, подписав контракт с московским ЦСКА. В его составе выиграла чемпионат России 2021 года и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя три месяца взяла серебро Олимпиады в Токио.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021