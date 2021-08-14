Женская сборная России по гандболу второй раз подряд вышла в финал Олимпийских игр. В 2016 году она взяла золото в Рио-де-Жанейро, а на прошлой неделе завоевала серебряные медали в Токио. После возвращения команды с остальными олимпийцами из Японии интервью «Известиям» дала гандболистка национальной сборной Екатерина Ильина. Он была одним из главных творцов триумфа в Рио, а на недавнюю Олимпиаду попала, вернувшись на свой уровень после травмы и полуторагодичного простоя. Спортсменка рассказала о сложностях игры без флага и гимна и восстановлении после повреждения.

— Для вас эта Олимпиада насколько значительно отличалась от прошлой?

— Эта Олимпиада на самом деле была сложной. Скажу честно и не буду скрывать, было непросто. Потому что было много ограничений, начиная с того, что мы поехали в Токио без гимна и без флага. Для нас это всё было очень напряженным. Поэтому испытываем особые чувства, что при всех этих сложностях вернулись домой с наградами, с серебряными медалями. Могу сказать только слова благодарности всем, кто нас поддерживал, кто за нас переживал, и кто был с нами рядом.

— Каково вам было пройти пятилетний цикл между двумя Олимпиадами с учетом тех травм, которые вы перенесли и которые вынудили вас прерывать карьеру?

— Для меня это был сложный путь, потому что я завершала карьеру по ходу прошедшего цикла. Точнее, приостанавливала ее из-за травмы. И, слава Богу, я восстановилась. Прошло полтора года, и я вернулась в большой спорт. Мне удалось снова играть в сборной. Я безумно рада и счастлива этому. Пройден тяжелый путь, длившийся несколько лет. Могу только порадоваться, что после такой сложной драмы вернулась, попала в сборную и сыграла на Олимпиаде, причем завоевала там медаль.

— Перенос Олимпиады в Токио на год из-за пандемии помог вам?

— Не знаю. Очень сложный вопрос, на самом деле. В любом случае да. Так как я возвращалась и у меня было совсем мало времени для того, чтобы набрать форму. В моем случае перенос был хорошим моментом, сыграл хорошую роль. Появился еще один год, чтобы восстановиться и набрать форму. За счет этого я играла и доиграла до финала Олимпиады.

— На золотой Олимпиаде в Рио вы были едва ли не главной звездой сборной России. Сейчас не обидно было оказаться несколько в тени Анны Вяхиревой или Анны Седойкиной?

— Считаю, что мы отдали все силы на этой Олимпиаде. Каждая из нас отдала все эмоции для того, чтобы порадовать болельщиков. Где-то могли сыграть лучше, но мне кажется, что все отдали себя без остатка в Токио.

— В Рио команду привел к триумфу легендарный Евгений Трефилов. Два года назад он покинул пост главного тренера по состоянию здоровья и стал первым вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР). В Токио он был консультантом при нынешнем главном тренере Алексее Алексееве. Насколько отличается игра в Рио непосредственно под руководством Евгения Трефилова и игра в Токио, когда он не был на скамейке, но находился на трибунах?

— Сейчас очень сложно ответить. Мы только закончили Олимпиаду и вернулись из Токио. Нужно переварить всё, что было. Может быть, потом дам вам интервью и расскажу, как всё было. Пока трудно объяснить события — слишком много эмоций сохраняется после Олимпиады. Надо восстановиться и осмыслить произошедшее, прежде чем отвечать на такие вопросы.

— Уже нацелены попасть на следующую Олимпиаду?

— Пока не могу ответить.