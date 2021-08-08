Токийский драфт: Россия перевыполнила медальный план и смазала концовку

Олимпиада в Токио подошла к концу. 8 августа атлеты разыграли последние 13 комплектов медалей, после чего организаторы провели церемонию закрытия Игр-2020. Российская сборная в Японии перевыполнила план, озвученный президентом ОКР Станиславом Поздняковым: наши спортсмены увозят домой 71 награду вместо 50–60. Это лучший результат по общему количеству медалей с 2004 года. При этом в неофициальном зачете команда РФ заняла только пятое место. И это худшая позиция в отечественной истории выступлений на летних Олимпиадах.

Парад флагов и новые протесты

Церемония закрытия Олимпиады, как и все Игры-2020 в целом, прошла в весьма необычном формате. Из-за пандемии многие спортсмены уже покинули Японию — и привычный парад атлетов превратился в парад флагов. Российскую команду представлял борец Абдулрашид Садулаев, выигравший в Токио свое второе олимпийское золото. Стоит отметить, что уроженцу Дагестана всего 25 лет и он явно не сказал последнего слова в спорте.

Токийский драфт_1 Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не оказалось на церемонии закрытия и зрителей — только официальные лица. Около сотни болельщиков со всего мира были символично выведены на специальных мониторах, расположенных под сводами арены. Таковы сегодняшние реалии. И как же хочется, чтобы следующие Игры прошли полноценно.

Также на Национальном стадионе Токио прошли яркое световое шоу и награждение женщин-марафонцев — по традиции золото и серебро здесь досталось представительницам Кении. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил волонтеров за отважную работу на Играх в условиях пандемии, после чего состоялась торжественная передача олимпийского флага от губернатора Токио мэру Парижа. В 2024 году именно столица Франции примет следующие Олимпийские игры — в честь этого в японской столице прозвучала «Марсельеза».

Токийский драфт_2 Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и мэр Парижа Анн Идальго на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Важно отметить, что во время церемонии закрытия Олимпиады рядом со стадионом вновь собрались тысячи противников проведения Игр-2020. То же самое происходило и во время церемонии открытия.

Дубль гимнастов и золото в тхэквондо

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в Рио-2016 у нас было 19 золотых медалей и четвертое место). Победу одержала команда США (39–41–33), вторыми стали представители Китая (38–32–18), третьими — японцы (27–14–17), четвертыми — британцы (22–21–22).

В Японии россияне взяли больше медалей, чем в Пекине-2008 (60), Лондоне-2012 (68) и Рио-2016 (56). За последнее время более успешными для нас оказались только Игры в Афинах-2004 — 90 медалей, включая 28 золотых. При этом у сборной РФ только пятая позиция в неофициальном общем зачете — худшая в отечественной истории (если, конечно, не брать времена Российской империи). Хотя все эти места, разумеется, очень условны. Программа Игр меняется, да и кадровый состав из-за санкций у нашей команды был не самым оптимальным. Например, в самом медалеемком виде — легкой атлетике — страну представляли всего 10 человек. Сборной пришлось выступать без флага и гимна, но многие спортсмены сумели показать свой максимум.

Токийский драфт_3 Российский спортсмен (команда ОКР) Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль в плавании на 200 метров на спине среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главными героями первой недели стали Виталина Бацарашкина (стрельба) и Евгений Рылов (плавание), которые принесли в копилку сборной России сразу по два золота (у обоих также есть по одному олимпийскому рекорду). София Позднякова и Софья Великая разыграли первое место в турнире саблисток — победа осталась за 24-летней Поздняковой. Далее София и Софья, как и пять лет назад, взяли золото в команде. Чемпионки не стали заменяться в финале, несмотря на повреждения. А главной героиней красивого возвращения в поединке с француженками стала 22-летняя дебютантка Ольга Никитина.

Яркую победу в командном первенстве одержали и российские рапиристки. На пути к золоту Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова победили свою обидчицу в личном турнире американку Ли Кифер. А 22-летняя запасная Марта Мартьянова продолжила фехтовать и побеждать после серьезной травмы ноги: права на обратную замену не было, команде грозила дисквалификация.

Токийский драфт_4 Слева направо: российские спортсменки (команда ОКР) по фехтованию Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото Олимпиады в командном первенстве впервые с 1996 года, женская — впервые в современной истории с 1992-го. Таких золотых дублей не было с тех же Игр в Барселоне-1992, где выступала еще сборная СНГ. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Елену Веснину и Аслана Карацева во втором в истории российском теннисном финале на Олимпиаде.

Максим Храмцов стал первым олимпийским чемпионом из России в тхэквондо. Боец по прозвищу Красная Машина приехал в Токио в статусе фаворита, лидера мирового рейтинга в своей категории и в итоге просто не заметил сопротивления соперников. Владислав Ларин завоевал золото на следующий день после Храмцова — его превосходство над оппонентами было не менее убедительным.

Непобедимая Ромашина и реванш Садулаева

Светлана Ромашина стала первой в истории синхронисткой с семью титулами олимпийской чемпионки. Перед Играми-2020 у нее с Анастасией Давыдовой и Натальей Ищенко было по пять золотых медалей. В Токио россиянка стала лучшей в дуэте со Светланой Колесниченко и группе.

Токийский драфт_5 Российские спортсменки (команда ОКР) Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (справа), завоевавшие золотые медали с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мария Ласицкене выиграла Олимпиаду в прыжках в высоту, и история самой успешной российской звезды легкой атлетики до этого золота складывалась очень драматично. Пять лет назад она должна была ехать в Рио в статусе фаворита, но дорогу на Игры закрыл допинговый бан федерации. В 2021 году спортсменку мучили травмы, и ее участие в Играх было под большим вопросом. В итоге Мария всё-таки прилетела в Токио, с трудом прошла квалификацию, а в финале разобралась со всеми фаворитами.

Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Россиянин и его главный соперник американец Кайл Снайдер закрыли борцовский турнир Токио-2020 своим ярким противостоянием. Садулаев уже проигрывал Снайдеру в финале ЧМ-2017, но в этот раз превзошел оппонента. Всего на Играх-2020 у России три чемпиона в вольной борьбе — золото выиграли Заур Угуев и Заурбек Сидаков. И лишь один — в греко-римской. Муса Евлоев в своем финале победил главного конкурента чемпиона Рио-2016 Артура Алексаняна.

Токийский драфт_6 Российский спортсмен (команда ОКР) Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

Боксер Альберт Батыргазиев забрал золото в весовой категории до 57 кг. На пути к титулу 23-летний россиянин разобрался с топовыми соперниками — кубинцем Ласаро Альваресом и американцем Дюком Рэганом. Это единственная награда высшего достоинства для наших боксеров.

2021-07-31T000000Z_1131891487_SP1EH7V0M1B0M_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-SAL-M-RSX-FNL Голландский спортсмен Киран Бадло спрыгнул в воду, чтобы отпраздновать золотую медаль в парусном спорте в классе RS:X Фото: REUTERS/Ivan Alvarado 2021-08-01T142025Z_235828867_SP1EH810ZDLW0_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-ATH-W-TRPLJUMP-FNL Юлимар Рохас из Венесуэлы после победы в тройном прыжке и установления нового мирового рекорда Фото: REUTERS/Dylan Martinez DI1_0054 Российская рапиристка во время командного первенства в Токио Фото: «Спорт-Экспресс»/Дарья Исаева 1-RIAN_6609519 Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после травмы в полуфинале Олимпийских игр — она стала третьей в весовой категории до 70 кг Фото: РИА Новости/Владимир Песня GettyImages-1330819256 Российский пловец Евгений Рылов после первого за 25 лет золота российской сборной в плавании на дистанции 100 м на спине Фото: Getty Images/Maddie Meyer 2021-07-26T053244Z_882070298_SP1EH7Q0CVFS6_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-SKB-W-STREET-FNL Первой в истории олимпийской чемпионкой в скейтбординге стала 13-летняя японка Момидзи Нисия Фото: REUTERS/Lucy Nicholson 2021-07-25T112834Z_665124059_SP1EH7P0RPPKJ_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-GAR-W-1APVT-QUAL Легендарная 46-летняя гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина, еще до начала Игр объявившая о завершении своей карьеры, и физиотерапевт сборной команды Израиля после последнего в ее олимпийской карьере опорного прыжка Фото: REUTERS/Lindsey Wasson 2021-07-28T130825Z_1684222888_RC2OTO97CA0C_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-WLF-PHILIPPINES Тяжелоатлет Хидилин Диаз, первый олимпийский призер Филиппин, возвращается домой, аэропорт города Пасай Фото: REUTERS/Eloisa Lopez 2021-07-26T033004Z_1006688550_SP1EH7P0XPTHI_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-JUD-M-66KG-FNL-000100 Японский дзюдоист Ниппон Будокан отмечает победу в весовой категории до 66 кг Фото: REUTERS/Hannah Mckay 2021-07-27T163336Z_187588744_SP1EH7R0J61F2_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-SRF-M-SHORTBRD-FNL-000100 Бразилец Итало Феррейра во время соревнований по серфингу (шортборд) среди мужчин Фото: REUTERS/Lisi Niesner 2021-07-27T133503Z_2011610648_SP1EH7R11QDVB_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-GAR-W-TEAM-FNL Российская гимнастка Ангелина Мельникова после победы в соревнованиях по художественной гимнастике Фото: REUTERS/Mike Blake 2021-07-31T120258Z_2052033638_SP1EH7V0XGXLK_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-FEN-W-TEAMSABR-FNL-000100 Россиянки Ольга Никитина, Светлана Шевелева и София Позднякова после победы в командных соревнованиях по сабле Фото: REUTERS/Maxim Shemetov 2021-07-29T004850Z_1382785596_SP1EH7T029874_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-BDM-W-SINGLES-8FNL Американская бадминтонистка Байвень Танг после своего поединка с Хе Бинджао, Китай Фото: REUTERS/Leonhard Foeger DK107177 Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (в центре) во время олимпийского финала по баскетболу 3х3 между сборными США и ОКР Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 2021-07-26T234944Z_1102427909_SP1EH7Q1U6R34_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-TRI-W-OLYMPIC-FNL-000100 Флора Даффи после победы в триатлоне. Она стала первой представительницей Бермудских островов в истории, завоевавшей золотую медаль Олимпийских игр Фото: REUTERS/Hannah Mckay RIAN_6602453 Россиянка Светлана Гомбоева (в центре) после потери сознания на предварительных соревнованиях по стрельбе из лука на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков RIAN_6611572 Россиянка Анна Пракатень после финиша в финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович DK106244 (1) Российская спортсменка Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 2021-08-07T130036Z_282233813_SP1EH87104X8U_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-ATH-W-HIGHJUMP-FNL (1) Российская спортсменка (команда ОКР) Мария Ласицкене радуется победе в финальных соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: REUTERS/Dylan Martinez 2021-08-07T000000Z_1718108930_MT1KYODO0008XK7LD_RTRMADP_3_TOKYO-OLYMPICS-ARTISTIC-SWIMMING Российские синхронистки выступают с произвольной программой на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх Фото: REUTERS 2021-08-07T134959Z_969656739_SP1EH8712F9NV_RTRMADP_3_OLYMPICS-2020-WRE-M-FS97KG-FNL-000100 Российский спортсмен, член сборной ОКР Абдулрашид Садулаев и Кайл Фредерик Снайдер (США) в финальном поединке на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII летних Олимпийских играх Фото: REUTERS/Leah Millis DK106979 Финальный матч соревнований по волейболу среди мужчин между сборными Франции и Олимпийского комитета России (командой ОКР) на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Скандалы и неудачный финал

Хватало на Играх и очень обидных поражений. Можно вспомнить досадные неудачи наших сборных в двух финалах баскетбола 3х3, серебро лидера мирового рейтинга Анны Пракатень в гребле и чемпионки мира – 2019 Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, неудачу теннисиста Карена Хачанова в финальном матче мужского одиночного разряда, вторые места Дениса Аблязина (гимнаст набрал одинаковые баллы с победителем), Елены Осиповой (стрельба из лука) и Анастасии Галашиной (пневматическая винтовка)...

А вот последние два дня Игр многим, скорее всего, хочется поскорее забыть. Они вместили в себя поражения мужской сборной по волейболу и женской по гандболу. Оба — от сборной Франции, которая в игровых видах просто царствовала в Токио.

Токийский драфт_7 Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главный же скандал Игр разразился в художественной гимнастике. Дина Аверина осталась с серебром, Арина Аверина — четвертой в личном первенстве на фоне спорного судейства. Только вторыми — и вновь с вопросами по оценкам — стали россиянки и в групповых соревнованиях. Впервые за 20 лет россияне не смогли взять золото в этой дисциплине. Оценивая выступление своих подопечных, президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что «смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством» просто-напросто нет.