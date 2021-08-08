Токийский драфт: Россия перевыполнила медальный план и смазала концовку
Олимпиада в Токио подошла к концу. 8 августа атлеты разыграли последние 13 комплектов медалей, после чего организаторы провели церемонию закрытия Игр-2020. Российская сборная в Японии перевыполнила план, озвученный президентом ОКР Станиславом Поздняковым: наши спортсмены увозят домой 71 награду вместо 50–60. Это лучший результат по общему количеству медалей с 2004 года. При этом в неофициальном зачете команда РФ заняла только пятое место. И это худшая позиция в отечественной истории выступлений на летних Олимпиадах.
Парад флагов и новые протесты
Церемония закрытия Олимпиады, как и все Игры-2020 в целом, прошла в весьма необычном формате. Из-за пандемии многие спортсмены уже покинули Японию — и привычный парад атлетов превратился в парад флагов. Российскую команду представлял борец Абдулрашид Садулаев, выигравший в Токио свое второе олимпийское золото. Стоит отметить, что уроженцу Дагестана всего 25 лет и он явно не сказал последнего слова в спорте.
Парад атлетов на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Не оказалось на церемонии закрытия и зрителей — только официальные лица. Около сотни болельщиков со всего мира были символично выведены на специальных мониторах, расположенных под сводами арены. Таковы сегодняшние реалии. И как же хочется, чтобы следующие Игры прошли полноценно.
Также на Национальном стадионе Токио прошли яркое световое шоу и награждение женщин-марафонцев — по традиции золото и серебро здесь досталось представительницам Кении. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил волонтеров за отважную работу на Играх в условиях пандемии, после чего состоялась торжественная передача олимпийского флага от губернатора Токио мэру Парижа. В 2024 году именно столица Франции примет следующие Олимпийские игры — в честь этого в японской столице прозвучала «Марсельеза».
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и мэр Парижа Анн Идальго на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Важно отметить, что во время церемонии закрытия Олимпиады рядом со стадионом вновь собрались тысячи противников проведения Игр-2020. То же самое происходило и во время церемонии открытия.
Дубль гимнастов и золото в тхэквондо
Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды (в Рио-2016 у нас было 19 золотых медалей и четвертое место). Победу одержала команда США (39–41–33), вторыми стали представители Китая (38–32–18), третьими — японцы (27–14–17), четвертыми — британцы (22–21–22).
В Японии россияне взяли больше медалей, чем в Пекине-2008 (60), Лондоне-2012 (68) и Рио-2016 (56). За последнее время более успешными для нас оказались только Игры в Афинах-2004 — 90 медалей, включая 28 золотых. При этом у сборной РФ только пятая позиция в неофициальном общем зачете — худшая в отечественной истории (если, конечно, не брать времена Российской империи). Хотя все эти места, разумеется, очень условны. Программа Игр меняется, да и кадровый состав из-за санкций у нашей команды был не самым оптимальным. Например, в самом медалеемком виде — легкой атлетике — страну представляли всего 10 человек. Сборной пришлось выступать без флага и гимна, но многие спортсмены сумели показать свой максимум.
Российский спортсмен (команда ОКР) Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль в плавании на 200 метров на спине среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения
Главными героями первой недели стали Виталина Бацарашкина (стрельба) и Евгений Рылов (плавание), которые принесли в копилку сборной России сразу по два золота (у обоих также есть по одному олимпийскому рекорду). София Позднякова и Софья Великая разыграли первое место в турнире саблисток — победа осталась за 24-летней Поздняковой. Далее София и Софья, как и пять лет назад, взяли золото в команде. Чемпионки не стали заменяться в финале, несмотря на повреждения. А главной героиней красивого возвращения в поединке с француженками стала 22-летняя дебютантка Ольга Никитина.
Яркую победу в командном первенстве одержали и российские рапиристки. На пути к золоту Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова победили свою обидчицу в личном турнире американку Ли Кифер. А 22-летняя запасная Марта Мартьянова продолжила фехтовать и побеждать после серьезной травмы ноги: права на обратную замену не было, команде грозила дисквалификация.
Слева направо: российские спортсменки (команда ОКР) по фехтованию Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото Олимпиады в командном первенстве впервые с 1996 года, женская — впервые в современной истории с 1992-го. Таких золотых дублей не было с тех же Игр в Барселоне-1992, где выступала еще сборная СНГ. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Елену Веснину и Аслана Карацева во втором в истории российском теннисном финале на Олимпиаде.
Максим Храмцов стал первым олимпийским чемпионом из России в тхэквондо. Боец по прозвищу Красная Машина приехал в Токио в статусе фаворита, лидера мирового рейтинга в своей категории и в итоге просто не заметил сопротивления соперников. Владислав Ларин завоевал золото на следующий день после Храмцова — его превосходство над оппонентами было не менее убедительным.
Непобедимая Ромашина и реванш Садулаева
Светлана Ромашина стала первой в истории синхронисткой с семью титулами олимпийской чемпионки. Перед Играми-2020 у нее с Анастасией Давыдовой и Натальей Ищенко было по пять золотых медалей. В Токио россиянка стала лучшей в дуэте со Светланой Колесниченко и группе.
Российские спортсменки (команда ОКР) Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (справа), завоевавшие золотые медали с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию дуэтов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения
Мария Ласицкене выиграла Олимпиаду в прыжках в высоту, и история самой успешной российской звезды легкой атлетики до этого золота складывалась очень драматично. Пять лет назад она должна была ехать в Рио в статусе фаворита, но дорогу на Игры закрыл допинговый бан федерации. В 2021 году спортсменку мучили травмы, и ее участие в Играх было под большим вопросом. В итоге Мария всё-таки прилетела в Токио, с трудом прошла квалификацию, а в финале разобралась со всеми фаворитами.
Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Россиянин и его главный соперник американец Кайл Снайдер закрыли борцовский турнир Токио-2020 своим ярким противостоянием. Садулаев уже проигрывал Снайдеру в финале ЧМ-2017, но в этот раз превзошел оппонента. Всего на Играх-2020 у России три чемпиона в вольной борьбе — золото выиграли Заур Угуев и Заурбек Сидаков. И лишь один — в греко-римской. Муса Евлоев в своем финале победил главного конкурента чемпиона Рио-2016 Артура Алексаняна.
Российский спортсмен (команда ОКР) Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль в соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения
Боксер Альберт Батыргазиев забрал золото в весовой категории до 57 кг. На пути к титулу 23-летний россиянин разобрался с топовыми соперниками — кубинцем Ласаро Альваресом и американцем Дюком Рэганом. Это единственная награда высшего достоинства для наших боксеров.
Скандалы и неудачный финал
Хватало на Играх и очень обидных поражений. Можно вспомнить досадные неудачи наших сборных в двух финалах баскетбола 3х3, серебро лидера мирового рейтинга Анны Пракатень в гребле и чемпионки мира – 2019 Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, неудачу теннисиста Карена Хачанова в финальном матче мужского одиночного разряда, вторые места Дениса Аблязина (гимнаст набрал одинаковые баллы с победителем), Елены Осиповой (стрельба из лука) и Анастасии Галашиной (пневматическая винтовка)...
А вот последние два дня Игр многим, скорее всего, хочется поскорее забыть. Они вместили в себя поражения мужской сборной по волейболу и женской по гандболу. Оба — от сборной Франции, которая в игровых видах просто царствовала в Токио.
Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина после выполнения упражнений в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
Главный же скандал Игр разразился в художественной гимнастике. Дина Аверина осталась с серебром, Арина Аверина — четвертой в личном первенстве на фоне спорного судейства. Только вторыми — и вновь с вопросами по оценкам — стали россиянки и в групповых соревнованиях. Впервые за 20 лет россияне не смогли взять золото в этой дисциплине. Оценивая выступление своих подопечных, президент Федерации художественной гимнастики России и главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что «смысла работать в художественной гимнастике с таким судейством» просто-напросто нет.