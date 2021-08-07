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Чемпионский спурт: в предпоследний день Олимпиады у России три золота

Наши обогнали британцев в борьбе за топ-4 общего зачета, но обидно упустили победы в художественной гимнастике и волейболе
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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Чемпионский спурт: в предпоследний день Олимпиады у России три золота
2021-08-07 20:22:54">
2021-08-07 20:22:54
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Потенциально самый успешный день России на Олимпиаде в Токио оказался противоречивым. С одной стороны, у нас три медали высшего достоинства, включая неожиданное золото в прыжках высоту от Марии Ласицкене. С другой, три явно упущенные возможности: спорное судейство в художественной гимнастике (Дина Аверина заслуживала победу), обиднейшее поражение в финале волейбольного турнира от Франции (2:3) и неудача Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе. Тем не менее, мы смогли обойти Великобританию и выйти на четвертое место в неофициальном общем зачете. В воскресенье последний день Игр, где у нас есть все возможности сохранить место в топ-4.

«Танк» вне конкуренции

Турнир по вольной борьбе в Токио закончился главным противостоянием в этом спорте — россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера. В Рио-де-Жанейро Садулаев по прозвищу «Танк» стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг, а Снайдер — до 97 кг. Повзрослевший Абдулрашид после той Олимпиады поднялся в весе. Уже на ЧМ-2017 он выступал в категории до 97 кг, дошел до финала, где проиграл Снайдеру (5:6). Это было лишь второе поражение дагестанца в карьере.

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Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Абдулрашид Садулаев и Кайл Фредерик Снайдер (США) после финального поединка на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII летних Олимпийских играх

Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Абдулрашид Садулаев и Кайл Фредерик Снайдер (США) после финального поединка на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII летних Олимпийских играх

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вторая схватка Садулаева и Снайдера состоялась спустя год — на чемпионате мира-2018. И Абдулрашид взял убедительный реванш, положив американца на туше. Их встреча ожидалась на ЧМ-2019, однако там Кайл неожиданно проиграл в полуфинале. В столице Японии оба уверенно дошли до финала. Садулаев за три схватки не отдал ни балла, хотя никак нельзя сказать, что ему повезло со жребием. Например, уже в 1/8 финала ему в соперники достался чемпион Игр-2012 Шариф Шарипов из Азербайджана (5:0), а в полуфинале пришлось противостоять двукратному серебряному призеру чемпионатов мира Рейнерису Саласу с Кубы (4:0). Снайдер же в первом раунде «удосрочил» канадца Джордана Стина (12:2), затем победил бронзового призера ЧМ-2019 Абраама Конейдо из Италии (6:0) и наконец выиграл у чемпиона Европы-2020 турка Сулеймана Карадениза (5:0).

Финальная схватка вышла на заглядение. Первый период был примерно равный, но Снайдер получил штраф за пассивность. Это позволило нашему бойцу повести в счете (2:0). Во втором периоде Снайдер пошел ва-банк, начал действовать агрессивно. Однако две первые попытки пройти в ногу Садулаева закончились провалом — Абдулрашид оба раза его крепко прихватил, после чего опять же оба раза провел двухбалльный бросок (6:0). Тем не менее, американцу удалось перевести дагестанца вниз. Он подхватил его за ногу, сделал тейкдаун и прижал животом к ковру (6:2). Затем Садулаев оказался за ковром (6:3). До конца оставалось 30 секунд. Но никогда не было такого, чтобы Абдулрашид за настолько короткий период времени отдавал три балла. Не случилось этого и теперь. Победа и уже второе олимпийское золото в 25 лет.

Просто Мария

Если золото Садулаева было прогнозируемым, то успех нашей легкоатлетки Марии Ласицкене — очень приятная неожиданность. Еще в мае она вообще не могла прыгать из-за травмы, а в этом сезоне ни разу не сумела преодолеть планку в 2 м. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, чтобы выйти в финал. Хотя в японскую жару даже главная фаворитка — украинка Ярослава Магучих — ошибалась гораздо больше, чем обычно. Например, не взяла 1,90 м с первого раза. Поэтому надежда была.

В финале первые две попытки Марии на 1,96 м не получились совершенно. Она была на грани вылета, но собралась в самый ответственный момент и продолжила борьбу за медали. Дальше Мария практически не ошибалась, а отметку 1,98 взяли всего четыре спортсменки. Включая Ласицкене, двух украинок Ирину Геращенко и Ярославу Магучих, а также австралийку Николу Макдермотт.

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Российская спортсменка (команда ОКР) Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения

Российская спортсменка (команда ОКР) Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На двухметровой высоте из борьбы выбыла Ирина Геращенко. Могучих же не смогла взять 2,02, Ласицкене и Макдермотт (устанавливая параллельно личный рекорд и рекорд своей страны) сделали это с первой попытки. Чтобы исправиться Могучих заказала 2,04 — у нее была всего одна попытка, чтобы взять эту высоту. Не вышло и она осталось с бронзой. Ласицкене и Макдермотт теперь сражались в секторе двоем. Россиянка взяла 2,04, австралийка была готова сделать это с третьей попытки, но планка упала в последний момент. И если в мире и существует хотя бы какая-то справедливость, то иначе как чемпионским кругом почета Марии завершиться легкоатлетический турнир в Токио не мог.

Мария Ласицкене выиграла для России золото Олимпиады в легкой атлетике впервые с 2012 года.

— Честно, я вообще ничего не помню, — рассказала олимпийская чемпионка в интервью «СЭ». — Все в тумане. Ты лажаешь, говоришь себе, что ты вообще не имеешь права здесь быть. Потом идешь и делаешь. Тут все вместе: установки тренера, жадность, мысли, что «я могу, я хочу, я не отдам». Нервы, страх — это нормально, так и должно быть. В какие-то моменты я боялась, в другие — меня трясло. Однажды у меня голова закружилась, потом руки отнимались. Это жесть! Я не представляю, как мои родители это смотрели, как там Геннадий Гарикович [Габрелян] на трибуне, как Владас [Ташев, муж Марии] комментировал...

Два из двух

В среду Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов, опередив ближайших преследователей из Китая на космические для синхронного плавания 3,5 балла. В субботу они уже в группе не оставили никаких шансов китаянкам. Кроме двух Светлан нашу команду представляли Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева. Наши спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310), на третьем месте — Украина (190,3018).

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Российские спортсменки (команда ОКР) Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина выступают с произвольной программой на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх

Российские спортсменки (команда ОКР) Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина выступают с произвольной программой на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Нас выстраивают на награждение по алфавиту, — рассказала журналистам уже трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич. — Я стояла рядом со Светой [Ромашиной] и была тем человеком, который надел на нее седьмую олимпийскую медаль. Для меня это был двойной восторг, гордость и радость. Он моя лучшая подруга, коллега и крестная моего ребенка. Нас захватили эмоции, несмотря на то, что не было гимна, звучала классика. Это пробирает до мурашек всех. Чувства были и усталости, и радости... Это надо просто прожить. Я в моменте!

А вот для Полины Комар это были первые Олимпийские игры.

— Если честно, очень рада, что Татьяна Николаевна Покровская (главный тренер сборной. — «Известия») похвалила нас за выступление, — призналась Полина Комар. — Пока я не ничего не поняла, честно. Надо немного переварить, отдохнуть и осознать. Но это безумные эмоции, которые я испытала впервые. Это было круто!

Занозы в сердце

Увы, но этот прекрасный день закончился очень обидным поражением наших волейболистов. Команда Туомаса Саммелвуо смогла переломить ход неудачно складывающегося матча с Францией, но уступила на тай-брейке (12:15). Не сложилось и в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли решающий матч норвежцам Андресу Молу и Кристиану Серуму (0:2). При этом они завоевали первые в истории нашей страны медали в этом виде спорта.

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Российские спортсмены (команда ОКР), завоевавшие серебряные медали на соревнованиях по волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российские спортсмены (команда ОКР), завоевавшие серебряные медали на соревнованиях по волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы могли изменить ход матча, но немного не хватило везения, — рассказал «Известиям» Вячеслав Красильников. — Где-то отлетело не в ту сторону, где-то мы доигровку не добили. Вроде близко, но чуть-чуть не везет. Мы сделаем работу над ошибками и будем стремиться их переиграть на других крупных турнирах.

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Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Вячеслав Красильников и Андерс Мол (Норвегия) в финальном матче соревнований по пляжному волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Вячеслав Красильников и Андерс Мол (Норвегия) в финальном матче соревнований по пляжному волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Также в этот день сборная России впервые с 1996 года не смогла взять золото Олимпиады в художественной гимнастике. Наши спортсменки — сестры Дина и Арина Аверины — заняли второе и четвертое место соответственно в личном многоборье. Сенсационную победу одержала израильтянка Линой Ашрам. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, золото Ашрам — это беспредел. Она считает, что судьи откровенно завысили оценки представительнице Израиля.

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Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В воскресенье у России есть две реальные возможности пополнить золотой запас (пока у нас 20 медалей). Нас ждет финал в гандболе и групповые упражнения в художественной гимнастике. Еще чуда можно ждать от Анастасии Войновой в женском спринте в велотреке.

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