Чемпионский спурт: в предпоследний день Олимпиады у России три золота

Потенциально самый успешный день России на Олимпиаде в Токио оказался противоречивым . С одной стороны, у нас три медали высшего достоинства, включая неожиданное золото в прыжках высоту от Марии Ласицкене. С другой, три явно упущенные возможности: спорное судейство в художественной гимнастике (Дина Аверина заслуживала победу), обиднейшее поражение в финале волейбольного турнира от Франции (2:3) и неудача Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе . Тем не менее, мы смогли обойти Великобританию и выйти на четвертое место в неофициальном общем зачете. В воскресенье последний день Игр, где у нас есть все возможности сохранить место в топ-4.

«Танк» вне конкуренции

Турнир по вольной борьбе в Токио закончился главным противостоянием в этом спорте — россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера . В Рио-де-Жанейро Садулаев по прозвищу «Танк» стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг, а Снайдер — до 97 кг. Повзрослевший Абдулрашид после той Олимпиады поднялся в весе. Уже на ЧМ-2017 он выступал в категории до 97 кг, дошел до финала, где проиграл Снайдеру (5:6). Это было лишь второе поражение дагестанца в карьере.

Чемпионский спурт_4 Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Абдулрашид Садулаев и Кайл Фредерик Снайдер (США) после финального поединка на соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 97 кг на XXXII летних Олимпийских играх Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вторая схватка Садулаева и Снайдера состоялась спустя год — на чемпионате мира-2018. И Абдулрашид взял убедительный реванш, положив американца на туше. Их встреча ожидалась на ЧМ-2019, однако там Кайл неожиданно проиграл в полуфинале. В столице Японии оба уверенно дошли до финала. Садулаев за три схватки не отдал ни балла, хотя никак нельзя сказать, что ему повезло со жребием. Например, уже в 1/8 финала ему в соперники достался чемпион Игр-2012 Шариф Шарипов из Азербайджана (5:0), а в полуфинале пришлось противостоять двукратному серебряному призеру чемпионатов мира Рейнерису Саласу с Кубы (4:0). Снайдер же в первом раунде «удосрочил» канадца Джордана Стина (12:2), затем победил бронзового призера ЧМ-2019 Абраама Конейдо из Италии (6:0) и наконец выиграл у чемпиона Европы-2020 турка Сулеймана Карадениза (5:0).

Финальная схватка вышла на заглядение . Первый период был примерно равный, но Снайдер получил штраф за пассивность . Это позволило нашему бойцу повести в счете (2:0). Во втором периоде Снайдер пошел ва-банк, начал действовать агрессивно . Однако две первые попытки пройти в ногу Садулаева закончились провалом — Абдулрашид оба раза его крепко прихватил, после чего опять же оба раза провел двухбалльный бросок (6:0). Тем не менее, американцу удалось перевести дагестанца вниз. Он подхватил его за ногу, сделал тейкдаун и прижал животом к ковру (6:2). Затем Садулаев оказался за ковром (6:3). До конца оставалось 30 секунд. Но никогда не было такого, чтобы Абдулрашид за настолько короткий период времени отдавал три балла. Не случилось этого и теперь . Победа и уже второе олимпийское золото в 25 лет.

Просто Мария

Если золото Садулаева было прогнозируемым, то успех нашей легкоатлетки Марии Ласицкене — очень приятная неожиданность. Еще в мае она вообще не могла прыгать из-за травмы , а в этом сезоне ни разу не сумела преодолеть планку в 2 м. В квалификации она лишь с третьей попытки взяла необходимые 1,95 м, чтобы выйти в финал. Хотя в японскую жару даже главная фаворитка — украинка Ярослава Магучих — ошибалась гораздо больше, чем обычно. Например, не взяла 1,90 м с первого раза. Поэтому надежда была.

В финале первые две попытки Марии на 1,96 м не получились совершенно . Она была на грани вылета, но собралась в самый ответственный момент и продолжила борьбу за медали. Дальше Мария практически не ошибалась, а отметку 1,98 взяли всего четыре спортсменки. Включая Ласицкене, двух украинок Ирину Геращенко и Ярославу Магучих, а также австралийку Николу Макдермотт.

Чемпионский спурт_3 Российская спортсменка (команда ОКР) Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На двухметровой высоте из борьбы выбыла Ирина Геращенко. Могучих же не смогла взять 2,02, Ласицкене и Макдермотт (устанавливая параллельно личный рекорд и рекорд своей страны) сделали это с первой попытки. Чтобы исправиться Могучих заказала 2,04 — у нее была всего одна попытка, чтобы взять эту высоту. Не вышло и она осталось с бронзой. Ласицкене и Макдермотт теперь сражались в секторе двоем. Россиянка взяла 2,04, австралийка была готова сделать это с третьей попытки, но планка упала в последний момент. И если в мире и существует хотя бы какая-то справедливость, то иначе как чемпионским кругом почета Марии завершиться легкоатлетический турнир в Токио не мог.

Мария Ласицкене выиграла для России золото Олимпиады в легкой атлетике впервые с 2012 года .

— Честно, я вообще ничего не помню, — рассказала олимпийская чемпионка в интервью «СЭ». — Все в тумане. Ты лажаешь, говоришь себе, что ты вообще не имеешь права здесь быть. Потом идешь и делаешь. Тут все вместе: установки тренера, жадность, мысли, что «я могу, я хочу, я не отдам» . Нервы, страх — это нормально, так и должно быть. В какие-то моменты я боялась, в другие — меня трясло. Однажды у меня голова закружилась, потом руки отнимались. Это жесть! Я не представляю, как мои родители это смотрели, как там Геннадий Гарикович [Габрелян] на трибуне, как Владас [Ташев, муж Марии] комментировал...

Два из двух

В среду Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов, опередив ближайших преследователей из Китая на космические для синхронного плавания 3,5 балла . В субботу они уже в группе не оставили никаких шансов китаянкам. Кроме двух Светлан нашу команду представляли Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Влада Чигирева. Наши спортсменки набрали 196,0979 балла по итогам соревнований. Второе место заняла сборная Китая (193,5310), на третьем месте — Украина (190,3018).

Чемпионский спурт_6 Российские спортсменки (команда ОКР) Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина выступают с произвольной программой на групповых соревнованиях по синхронному плаванию на XXXII летних Олимпийских играх Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

— Нас выстраивают на награждение по алфавиту, — рассказала журналистам уже трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич. — Я стояла рядом со Светой [Ромашиной] и была тем человеком, который надел на нее седьмую олимпийскую медаль. Для меня это был двойной восторг, гордость и радость. Он моя лучшая подруга, коллега и крестная моего ребенка . Нас захватили эмоции, несмотря на то, что не было гимна, звучала классика. Это пробирает до мурашек всех. Чувства были и усталости, и радости... Это надо просто прожить. Я в моменте!

А вот для Полины Комар это были первые Олимпийские игры.

— Если честно, очень рада, что Татьяна Николаевна Покровская (главный тренер сборной. — «Известия») похвалила нас за выступление, — призналась Полина Комар. — Пока я не ничего не поняла, честно. Надо немного переварить, отдохнуть и осознать. Но это безумные эмоции, которые я испытала впервые. Это было круто!

Занозы в сердце

Увы, но этот прекрасный день закончился очень обидным поражением наших волейболистов. Команда Туомаса Саммелвуо смогла переломить ход неудачно складывающегося матча с Францией, но уступила на тай-брейке (12:15). Не сложилось и в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли решающий матч норвежцам Андресу Молу и Кристиану Серуму (0:2). При этом они завоевали первые в истории нашей страны медали в этом виде спорта.

Чемпионский спурт_5 Российские спортсмены (команда ОКР), завоевавшие серебряные медали на соревнованиях по волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы могли изменить ход матча, но немного не хватило везения, — рассказал «Известиям» Вячеслав Красильников. — Где-то отлетело не в ту сторону, где-то мы доигровку не добили. Вроде близко, но чуть-чуть не везет. Мы сделаем работу над ошибками и будем стремиться их переиграть на других крупных турнирах.

Чемпионский спурт_1 Слева направо: российский спортсмен (команда ОКР) Вячеслав Красильников и Андерс Мол (Норвегия) в финальном матче соревнований по пляжному волейболу среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Также в этот день сборная России впервые с 1996 года не смогла взять золото Олимпиады в художественной гимнастике. Наши спортсменки — сестры Дина и Арина Аверины — заняли второе и четвертое место соответственно в личном многоборье. Сенсационную победу одержала израильтянка Линой Ашрам. По мнению президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, золото Ашрам — это беспредел . Она считает, что судьи откровенно завысили оценки представительнице Израиля.

Чемпионский спурт_2 Российская спортсменка (команда ОКР) Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В воскресенье у России есть две реальные возможности пополнить золотой запас (пока у нас 20 медалей). Нас ждет финал в гандболе и групповые упражнения в художественной гимнастике. Еще чуда можно ждать от Анастасии Войновой в женском спринте в велотреке.