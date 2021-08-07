Кабаева прокомментировала судейство гимнасток на ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа Группа и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева прокомментировала судейство российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, тот проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Она также подчеркнула, что сочувствует судьям, «которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу». Спортсменка предположила, что, возможно, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями.

«На художественную гимнастику нельзя «повесить» допинг, а значит, и нельзя под этим предлогом притеснять наших спортсменок. Но сегодня нам показали, что это можно сделать с помощью судей. Никогда я не критиковала действия судей. Сегодня другой случай», — отметила Кабаева.

По ее словам, данный случай «безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости». При этом олимпийская чемпионка по художественной гимнастике уточнила, что, похоже, главной задачей на этих соревнованиях «было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

Кабаева обратила внимание на то, что если подобные инциденты будут повторяться в будущем, то это до основания разрушит олимпийские принципы и олимпийское движение. Потому что интерес к нему как к честному состязанию талантов и характеров будет утрачен, уточнила она.

«Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте», — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Она также отметила, что российские спортсмены умеют переживать несправедливость

«Мы верим в них, надеемся и болеем за них. Мы побеждали и будем побеждать дальше!» — заключила Кабаева.

Ранее в этот день российская спортсменка Дина Аверина уступила на соревнованиях представительнице Израиля Линой Ашрам, ставшей олимпийской чемпионкой.

При этом работа судей в ходе финала многоборья по художественной гимнастике была подвергнута критике. Так, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала произошедшее безобразием и заявила, что арбитры не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посмотреть, что о сложившейся ситуации сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, которая, по словам Захаровой, собственноручно «создала галактику под названием «современная художественная гимнастика».

Винер-Усманова, в свою очередь, заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что взявшая золото гимнастка из Израиля Ашрам сделала вопиющую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады, как за исполнение, так и за технику и артистику.

Сама Аверина также назвала судейство несправедливым. По ее словам, ей больше обидно не за то, что она взяла серебро, а именно из-за несправедливости. Аверина подчеркнула, что всегда была за чистый спорт.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул, что организация готовит обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) после финального турнира ОИ в Токио. Он уточнил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся турнире ОИ.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла. При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.