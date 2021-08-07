Тарасова раскритиковала судей после проигрыша «художницы» Авериной на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко отреагировала на результаты финала Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Она раскритиковала работу судей, заявив, что они не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

«Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки — лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие», — цитирует ее «Спорт-Экспресс» в субботу, 7 августа.

Финал Олимпийских игр в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике прошел в Токио ранее в этот день.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

По итогам соревнований Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив представительнице Израиля Лине Ашрам. На третьем месте оказалась Алина Гарнасько из Белоруссии.

При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.