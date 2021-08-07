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Российские «художницы» вышли в финал Олимпийских игр
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Тарасова раскритиковала судей после проигрыша «художницы» Авериной на ОИ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко отреагировала на результаты финала Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

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Она раскритиковала работу судей, заявив, что они не хотели отдавать российским спортсменкам золото.

«Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки — лучшие. Но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие», — цитирует ее «Спорт-Экспресс» в субботу, 7 августа.

Финал Олимпийских игр в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике прошел в Токио ранее в этот день.

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

По итогам соревнований Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив представительнице Израиля Лине Ашрам. На третьем месте оказалась Алина Гарнасько из Белоруссии.

При этом в ходе выступления с лентой Ашрам уронила снаряд, однако судьи поставили ей 23,300 балла — лишь на 0,700 меньше, чем у Дины.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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