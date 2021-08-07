Дина Аверина взяла серебро ОИ в многоборье по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка уступила представительнице Израиля Линой Ашрам.

Израильтянка набрала 107,800 балла, Аверина —107,650 балла, на третьей строчке — Алина Гарнасько из Белоруссии с результатом 102,700, пишет 7 августа «Спорт-Экспресс».

В ходе соревнований сборная ОКР несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

Ранее в этот день россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова вышли в финал турнира Игр в Токио по художественной гимнастике в командном разряде.

Финальный этап командных соревнований пройдет 8 августа, что совпадает с последним днем Олимпиады.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.