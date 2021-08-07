Российские «художницы» вышли в финал Олимпийских игр

Россиянки вышли в финал турнира Олимпийский игр в Токио по художественной гимнастике в командном разряде, сообщило в субботу, 7 августа, издание «Спорт-Экспресс».

В команду входят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

За два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали в общей сложности 89,050 баллов. Лидирующую позицию заняла команда Болгарии (91,800), на третьем месте оказались итальянские спортсменки (87,150).

Финальный этап пройдет командных соревнований по художественной гимнастике пройдет 8 августа, что совпадает с последним днем Олимпиады.

Ранее, 7 августа, россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию в финал олимпийского турнира по гребле на байдарках-двойках на 500 м. Они преодолели дистанцию за 2:04.968 минуты и финишировали четвертыми. Однако в финале Андреева и Ромасенко заняли последнее, восьмое место с результатом 2:04.875, пишет «Спорт-Экспресс». Золото завоевали китаянки, установившие олимпийский рекорд, серебряную медаль взяла Украина, на третьем месте оказалась команда Канады.

6 августа российские гандболистки обыграли в полуфинале Игр команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26. В финале 8 августа сборная ОКР по гандболу встретится с командой Франции.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.