Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках

Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию в финал олимпийского турнира по гребле на байдарках-двойках на 500 м. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, «Спорт-Экспресс».

Они преодолели дистанцию за 2:04.968 минуты и финишировали четвертыми. Разыгрывать медали будут в этот же день в 05:37 мск.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда Игр.

Ранее, 6 августа, стало известно, что российские гандболистки обыграли в полуфинале Игр команду Норвегии. Встреча завершилась со счетом 27:26. В финале 8 августа сборная ОКР по гандболу встретится с командой Франции.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимает участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.