Российские гандболистки обыграли сборную Норвегии и вышли в финал ОИ

Российские гандболистки обыграли в полуфинале команду Норвегии и вышли в финал Олимпийских игр.

Встреча завершилась со счетом 27:26.

В финале 8 августа сборная ОКР встретится с командой Франции.

Ранее в этот же день российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Игр в весовой категории до 74 кг. В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0.

В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей, занимает пятое место в медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.