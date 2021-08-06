Российский борец-вольник Сидаков завоевал золото на ОИ в Токио

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков в пятницу, 6 августа, завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг.

В финале турнира россиянин победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова со счетом 7:0, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для сборной ОКР это 17-я золотая медаль на Играх в Токио. Команда поднялась на четвертое место по количеству наград высшего достоинства. Столько же у Австралии и Великобритании.

Накануне российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. В финале турнира он победил спортсмена из Индии Кумара Рави со счетом 7:4.

3 июля российский борец Муса Евлоев завоевал золото в финале Олимпиады, победив Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.