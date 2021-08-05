Борец-вольник Угуев завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
В финале турнира в весовой категории до 57 кг Угуев победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.
Отмечается, что золото Угуева стало 16-м для сборной ОКР на Олимпиаде в Токио.
Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.
Ранее в этот день российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг, гарантировав себе минимум серебро.
3 июля российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020.
XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.