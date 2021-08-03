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Российский борец Евлоев стал чемпионом ОИ в весовой категории до 97 кг

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Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев во вторник, 3 августа, стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 кг, это 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020 в Токио.

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В финале он победил Артура Алексаняна из Армении.

Таким образом, всего россияне завоевали 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград и занимают пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Ранее в этот день российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. Россиянин в полуфинале победил кубинца Лазаро Альвареса со счетом 3:2.

Вместе с тем российский гимнаст Никита Нагорный 3 августа завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. Эта медаль стала 51-й для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио. В финале спортсмен показал результат 14,533 балла, добавляет «Спорт-Экспресс».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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