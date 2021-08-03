Гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнении на перекладине на ОИ

Российский гимнаст Никита Нагорный 3 августа завоевал бронзу в упражнении на перекладине на Олимпиаде. Эта медаль стала 51-й для сборной ОКР на Играх-2020 в Токио.

В финале спортсмен показал результат 14,533 балла. Первое место занял японец Даики Хасимото (15,066), второе — у хорвата Тина Србича (14,900), сообщает «Спорт-Экспресс».

Всего россияне завоевали 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград и занимают шестое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

28 июля Нагорный принес сборной ОКР 21-ю медаль Олимпиады, став бронзовым призером в индивидуальном многоборье. Он набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла. Золото завоевал японец Даики Хашимото, серебро получил гимнаст из Китая Сяо Жотэн (88,065). Еще один россиянин Артур Далалоян занял по итогам шестое место (86,248).

Четырехкратный олимпийский чемпион, российский гимнаст Алексей Немов, комментируя выступление Нагорного, отметил, что спортсмен занял достойное третье место в условиях жесткой конкуренции.

26 июля Нагорный вместе с Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золотую медаль в командном зачете. Россияне получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.