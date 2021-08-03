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Боксер Батыргазиев вышел в финал ОИ в весовой категории до 57 кг

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Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Батыргазиев в полуфинале победил кубинца Лазаро Альвареса со счетом 3:2. По слова боксера бой был тяжелым.

«Тренер ставил задачу не терять концентрацию, как я порой делаю — опускаю руки. Надо было избежать этого: не опускать, чтобы не пропускать», — приводит издание слова спортсмена.

Отмечается, что 23-летний российский спортсмен является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он провел три поединка, каждый из которых завершился победой.

В финале данной весовой категории Батыргазиев встретится с американцем Дьюком Рэганом, который в полуфинале победил ганца Самуэля Такьи. Поединок состоится 5 августа.

Ранее в этот день сообщалось, что российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, победив новозеландского боксера Дэвида Ньику.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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