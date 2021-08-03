Россиянин Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, сообщило во вторник, 3 августа, издание «Спорт-Экспресс».

24-летний Гаджимагомедов победил новозеландского боксера Дэвида Ньику в полуфинальном поединке со счетом 4:1.

В финале олимпийского турнира россиянин встретится с победителем боя Абнер Тейшейра (Бразилия) — Хулио ла Крус (Куба). Итоговая встреча с участием Гаджимагомедова, который как минимум уже обеспечил себе серебряную медаль, состоится 6 августа.

Гаджимагомедов носит титул чемпиона мира 2019 года, является серебряным призером чемпионата Европы (2017) и победителем Европейских игр (2019).

Ранее в этот день российские волейболисты обыграли команду Канады со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) и вышли в полуфинал Олимпиады.

Российские спортсмены в настоящее время находятся на пятом месте в общем медальном зачете, заполучив 12 золотых медалей, 21 серебряную и 17 бронзовых. В то же время по количеству наград (50) они на третьем месте после США (64) и Китая (62).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.