Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады

Российские волейболисты обыграли команду Канады и вышли в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.

Россияне одержали победу со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22), пишет «Спорт-Экспресс».

Следующий соперник российской команды определится в матче между сборными Бразилии и Японии, который стартует в 07:00 мск.

2 августа российские волейболистки проиграли команде Турции на групповом этапе Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась в пяти партиях. Итоговый счет — 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15).

Российские спортсмены на данный момент находятся на пятом месте в общем медальном зачете, заполучив 12 золотых медалей, 21 серебряную и 17 бронзовых. При этом по количеству наград (50) они на третьем месте после США (64) и Китая (62).

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.