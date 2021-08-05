Российский борец-вольник Сидаков вышел в финал ОИ в весе до 74 кг
Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков в четверг, 5 августа, вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 74 кг, гарантировав себе минимум серебро.
В полуфинале российский спортсмен нанес поражение представителю Казахстана Данияру Кайсанову.
Таким образом, Сидаков обеспечил себе как минимум серебряную медаль Игр в Токио.
В финале, который пройдет 6 августа, представитель сборной ОКР встретится с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Белоруссии.
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