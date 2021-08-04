Российский борец-вольник Угуев вышел в финал турнира на ОИ

Российский борец-вольник Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира и обеспечил себе минимум серебро Игр в Токио. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в полуфинале Угуев победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3.

Финал с участием Угуева состоится 5 августа. Россиянин проведет поединок против индуса Кумара Рави.

3 июля российский борец Муса Евлоев в финале Олимпиады победил Артура Алексаняна из Армении в весовой категории до 97 кг, завоевав 13-е золото для сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх-2020.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.