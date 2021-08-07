Судьи отклонили протест на оценку Арины Авериной в финале многоборья на ОИ

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) подала протест на оценку художественной гимнастки Арины Авериной за выступление с мячом в финале многоборья Игр в Токио в субботу, 7 августа.

В ОКР посчитали, что россиянка должна была получить оценку выше. Однако судьи отклонили протест, и Аверина осталась с 27,900 балла за выступление с мячом, пишет «Спорт-Экспресс».

В то же время протест ОКР по поводу оценки россиянки в выступлении с булавами был удовлетворен. Так, изначально оценка Авериной составляла 27,400 балла, однако позднее судьи приняли решение повысить оценку на 0,400 балла.

Протест сборной ОКР на оценку другой россиянки, Дины Авериной, по итогам выступления с булавами был отклонен. Спортсменка получила 28,150 балла за выступление.

Таким образом, после трех дисциплин Дина Аверина занимает второе место. Лидирует Линой Ашрам из Израиля. Арина Аверина находится на третьей строчке.

Ранее в этот день россиянки вышли в финал турнира Игр в Токио по художественной гимнастике в командном разряде. В команду входят Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

Финальный этап командных соревнований пройдет 8 августа, что совпадает с последним днем Олимпиады.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.