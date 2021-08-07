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«Меня мотивировала игра Майкла Джордана»

Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков — о мотивации и победе над соотечественником в финале Токио-2020
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Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков приехал на Олимпиаду в Токио в статусе фаворита. До финала он дошел без проблем. Сначала досрочно победил Аугусто Мидану из Гвинеи-Бисау (12:2), потом выиграл у узбека Бекзода Абдурахмонова (13:6), затем финишировал казаха Данияра Касанова (11:0). В финале же ему противостоял другой россиянин Магомедхабиб Кадимагомедов, ныне выступающий за Белоруссию. Соперники прекрасно друг друга знают, не раз боролись на самых главных стартах, но в этот раз Сидаков был гораздо сильнее. Уверенные 7:0 и 17-е золото в копилку сборной России на Играх-2020.

Заурбека уже успел поздравить президент РФ Владимир Путин: «Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх в Токио. Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы. Желаю вам дальнейших успехов. Так держать!» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В общении с российскими журналистами 25-летний Сидаков рассказал о своем тяжелом пути к золоту, гостеприимных японцах и равнении на Бесика Кудухова.

— В детстве вы мечтали стать олимпийским чемпионом?

— У меня на заставке телефона стоит медаль Олимпиады. Нет, не токийская, лондонская. Очень нравится это фото. Придется менять? Посмотрим. Я очень долго шел к этому, очень долго, очень много сил потратил. Наконец-то оправдались мои труды. Мне было лет 12–13 или 14, и я представлял, будто я кого-то на туше кладу и выигрываю Олимпийские игры, бегаю, ликую. Сегодня я хотел скрыть эмоции, но чуть сдал — эмоции взяли верх.

Это первая золотая медаль, которой я коснулся. До этого их видел, но не трогал. Всегда говорил, что я должен свою взять и свою потрогать.

— Что думаете о своей сетке на олимпийском турнире? Многие говорят, что вам очень повезло с ней.

— Я на нее не смотрел. Я ни под кого не готовлюсь. Слушаю тренера, верю в Бога и в себя — только это мне помогает, это мне дает победы.

— Как пережили ночь перед финальной схваткой? Легко уснули или в голове было много мыслей?

— Когда засыпал, вообще ни о чем не думал. А вот днем было психологически немного тяжело, где-то переживал. Думал, что, может быть, это мой последний шанс. А когда борцовки надел, пришел на ковер, меня отпустило — я стал спокойным, настроился. Можно сказать, настроился, как на войну. Мы с Магомедхабибом Кадимагомедовым хорошо общаемся, но когда выходим на ковер, то за свою судьбу боремся.

— Несмотря на счет, эта победа далась нелегко?

— Магомедхабиб — очень хороший парень и очень хороший спортсмен. И психологически сильный. Тяжелая была схватка. Мы же знаем друг друга хорошо. Но удача мне улыбнулась, сегодня Бог был на моей стороне. Может, я больше хотел выиграть.

— Что вас больше всего мотивировало последнее время?

— Я смотрел отрывки с игровыми моментами баскетболиста Майкла Джордана. Свои фотографии пересматривал начиная с 2017 года — как тяжело я шел к этой медали. В голове не было такого, что я могу серебро взять. Вообще не было. Просто я был нацелен на первое место. Я очень сильно трудился. Говорил себе, что если не сделаю это сегодня, то... Было очень тяжело. И на первом сборе я пахал, и на втором.

Кстати, перед тем как начать готовиться к Олимпиаде, я два раза заболел. Думал: «Да что ж это такое!» Но когда человек верит в Бога, то становится очень сильным психологически. Значит, так должно было быть. Может быть, если бы я не заболел, то перегрузился бы.

— Дали себе какое-то послабление после победы в финале?

— Сегодня после взвешивания пошел пиццу поел и кока-колу попил. Очень хотелось. Нужно было уровень сахара в крови поднять. Сейчас у меня было 77 кг. Похоже, перекачался.

— Как вам Япония? Удалось прочувствовать атмосферу страны?

— В Японии люди очень гостеприимные. Идешь по улице, а все «коничуа» («здравствуйте». — «Известия») кричат. Приветствуют. Еда тут вкусная. Сейчас пойду дальше наслаждаться колой (смеется).

— Какой вклад в вашу победу внес двукратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Бесик Кудухов?

— Тренер мне часто напоминал об этом (что Бесик Кудухов, увидев маленького Сидакова, сказал: «Он будет чемпионом. — «Известия»). Я всегда удивлялся: что во мне такого, что он очень много лет назад заметил меня? К счастью, я успел с ним поработать в 2012–2013 годах. Я взял у него самое большое свое достоинство — характер, умение бороться до конца. Я смотрел на него и удивлялся его характеру. Говорил себе: «Хочу также!» Я под него косил. Но у меня другая весовая категория, другие конечности, он скоростной был (четырехкратный чемпион мира Кудухов выступал в категориях до 55 кг и до 60 кг; он погиб в автокатастрофе в 2013 году. — «Известия»).

— Все спортсмены не любят проигрывать. Но про вас говорят, что вы это прямо ненавидите.

— Да, верно. Помню, с другом ходили на борьбу. И когда я ему проигрывал на тренировках — я плакал. Не хотел проигрывать. Хотя он мой друг.

— Понимаете, что ваш успех будет мотивировать других заниматься вольной борьбой?

— Я рад, что хоть какую-то пользу принес.

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